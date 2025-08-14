Про Добропольский "прорыв" краткая хронология событий

Наделавший в медиа много шума Допропольский "прорыв" РОВ требует некоторого пояснения событий, для того, чтобы избежать дальнейших манипуляций, особенно сейчас, когда ситуация стабилизирована и проходит процесс отлова остатков суицидников.

Для начала, немного предыстории.

На сегодняшний день РОВ сконцентрировали на Покровском направлении группировку численностью около 110 тысяч тел. Это тотальное численное преимущество. При этом, на протяжении последних нескольких недель командование РОВ осуществило перегруппировку и передислокацию 1-й ОМСБр и 9-й ОМСБр из состава 51-й ОВА в зону ответственности 8-й ОВА в район Родинского и Красного Лимана. Так же, это направление было усилено подразделениями 39-й ОМСБр из состава 68-го АК и подразделений 2-й ОВА.

Очевидно было, что РОВ будут прощупывать наши слабые места и они именно этим занялись.

В период с 8 на 9 августа РОВ осуществил углубление малыми пехотными группами в районе от Ново Шахово и к северу от него. Подразделения РОВ используя сложный рельеф (ботанический заказник "Гектова балка" и "Грузька балка" ближе к Золотий Колодязь) и разрывы между позициями сопредельных бригад, пытались проникнуть в глубину обороны Сил обороны Украины.

По состоянию на 11 августа эти подразделения достигли крайней точки выступа — населённого пункта Петровка. Именно этот эпизод впоследствии в публичном пространстве стал называться "прорывом", хотя на тот момент РОВ уже были заблокированы в Петровке и был начат процесс зачистки н.п.

Общая численность сил противника, действовавших в этом районе, составляла чуть более двух рот, от 200 до 250 тел, а сама операция носила больше медийный характер. По всей видимости, командование РОВ пыталось сделать медийный эффект, для усиления переговорных позиций путина на Аляске, хотя, очевидным было, что выживаемость российской "прорывной" группы в тех условиях, в которых они оказались, была минимальная.

Так и произошло.

В настоящее время большая часть группы суицидников ликвидирована, а "кишка" срезана. Украинские воины действуют слаженно и решительно, уничтожая врага и возвращая каждый метр родной земли.

Отдельно, просто нельзя не упомянуть профессиональные и эффективные действия бойцов 1-го армейского корпуса НГУ "Азов" во взаимодействии с подчинёнными и смежными подразделениями, входящими в оперативное подчинение оперативно-тактической группировки "Донецк".

Но, то, что эту "кишку" удалось срезать, а "прорывную" группу нейтрализовать, не означает, что можно выдохнуть. РОВ накапливают на этом направлении ресурс, а так же задействует наиболее боеспособные подразделения. Ситуация развивается динамично и допускать такие "прорывы", традиционно, в местах стыка бригад, давно уже как недопустимо!