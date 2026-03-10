'Добрый и искренний': на войне погиб 22-летний Герой из Краматорска. Фото

В боях за Украину погиб 22-летний Ростислав Гордеев родом из Краматорска Донецкой области. Жизнь защитника оборвалась 5 марта.

Как сообщили на странице Львовского горсовета, в последний путь воина провели в понедельник, 9 марта. Похоронили защитника на поле ветеранов №34-В Голосковского кладбища.

Что известно о воине

Ростислав Гордеев родился 7 июня 2003 года в городе Краматорск Донецкой области. Он учился в лицее №35 имени Валентина Шеймана Краматорского городского совета.

По словам родных, Ростислав с юных лет интересовался военным делом. Его запомнили добрым, искренним и жизнерадостным человеком, внимательным к другим и всегда готовым помочь.

Защитник был участником Операции объединенных сил, а после начала полномасштабного российского вторжения стал на защиту Украины. Служил в составе 53-й отдельной бригады имени Владимира Мономаха Сухопутных войск. В рядах ВСУ воин выполнял боевые задачи на Донецком и Северо-Слобожанском направлениях.

За службу государству Ростислав Гордеев был награжден знаком отличия Президента Украины – медалью "За военную службу Украине", а также медалью "Ветеран войны".

У погибшего воина остались отец, сестра, тети и другие родственники.

