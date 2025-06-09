'Договорились с партнерами': Умеров заявил, что украинским компаниям стоит открывать представительства в Европе

На 28-м заседании в формате "Рамштайн", которое на прошлой неделе состоялось в Брюсселе, Украина обсудила с партнерами совместное строительство предприятий для производства оружия. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что украинским оборонным компаниям пора открывать представительства в Европе.

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Об этом он сказал на брифинге в штаб-квартире альянса. Его слова процитировала журналистка Громадського радио Руслана Кравченко.

В частности, глава Минобороны подчеркнул, что именно партнеры спросили его, может ли Украина построить предприятия в других странах для того, чтобы обеспечивать их определенным оружием.

"Я всегда говорил об этом и мы договорились с партнерами о том, что оружие, которое будет произведено украинскими компаниями за рубежом, будет предоставлено обратно Украине пока будет продолжаться война. У нас еще нет названий этих совместных компаний. Но это будет называться инвестицией "Рамштайн" в промышленность", – пояснил Умеров.

По словам министра, страны-члены могут построить предприятия в Украине, а Украина будет строить предприятия в других странах.

Он пояснил, что эта инициатива является взаимовыгодной: украинский ОПК получит доступ к иностранному финансированию, передовым технологиям, новым производственным площадкам и стратегическому партнерству с ведущими игроками мира, со своей стороны партнеры – укрепление собственного промышленного потенциала с передачей вооружений Украине.

"Вместе мы не просто защищаем свободу. Мы формируем будущее обороны стран свободного мира", – подчеркнул Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что партнеры готовы не только вкладывать деньги в производство оружия в Украине, но и покупать непосредственно украинское вооружение. Он подчеркнул, что наше современное оружие "во многих случаях намного лучше", чем аналогичное западное.

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