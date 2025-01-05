Доходит до физических расправ: на Запорожье фиксируют этнические конфликты между военными РФ

В 70-м мотострелковом полку армии РФ, который воюет против Украины в Запорожской области, наблюдаются серьезные этнические конфликты между оккупантами. Основное противостояние происходит между россиянами и представителями кавказских народов.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш" – военного и партизанского движения, созданного украинцами и крымскими татарами. В этом подразделении регулярно фиксируют случаи словесных оскорблений, основанных на национальной принадлежности.

Доходит конфликт и до эпизодов физической расправы, информирует агент "Атеш".

Кроме того, в этом полку есть много российский солдат, которые настроены против диктатора Владимира Путина. Они противодействуют своему командованию.

Так, по словам агента, эти россияне организуют диверсии в тылу, повреждая технику в местах дислокации подразделения.

"Мы благодарим тех российских военнослужащих, которые уже присоединились к движению "АТЕШ" и помогают бороться с преступным режимом", – отметили партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированной территории Запорожской области в районе села Новопокровка в ночь на 26 октября российский военнослужащий расстрелял 10 своих спящих "коллег". Он скрылся в направлении города Пологи.

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