На Запорожье оккупант расстрелял десять солдат из своего подразделения, а на Курщине рядовой застрелил капитана: новые данные о потерях РФ

На временно оккупированной территории Запорожской области в районе села Новопокровка в ночь на 26 октября российский военнослужащий расстрелял 10 своих спящих "коллег". Он скрылся в направлении города Пологи; по состоянию на 28 октября его поиски продолжались.

Видео дня

Об этом инциденте сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона". По его данным, 10 оккупантов убил ранее судимый 33-летний Федорченко Максим Андреевич (позывной "Барабаш").

Он является рядовым 2-й штурмовой роты V из 38 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ (в/ч 21720, Екатеринославка Амурской области России).

Наемник до того, как подписать контракт, был осужден на 4 года 6 месяцев колонии строгого режима.

Помимо этого, 25 октября в районе села Кремяное в Курской области России, подчиненный убил капитана Слепнева Дмитрия Борисовича, заместителя командира 2 мотострелкового батальона 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, временно оккупированный Севастополь, АР Крым).

"Во время служебного совещания на наблюдательном пункте, капитан вступил в словесный конфликт с рядовым Рябовым Александром Сергеевичем. Последний застрелил Слепнева тремя выстрелами в голову из АК-74", – рассказал автор Telegram-канала "Досье Шпиона".

Как писал OBOZ.UA, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что (по состоянию на 27 октября) потери России достигли 690 720 оккупантов убитыми и ранеными. В течение воскресенья, 27 октября, Силы обороны обезвредили около 1680 российских захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!