ВСУ обезвредили еще 1680 захватчиков и семь танков оккупационных сил РФ – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1680 российских захватчиков. Также обезвредили примерно 280 единиц военной техники и вооружения армии РФ.

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По состоянию на 28 октября общие потери (санитарные и безвозвратные) личного состава оккупационных сил в войне против нашего государства достигают уже 690 720. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 68 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 17 867).

На земле уничтожили 51 артиллерийскую систему (всего 19 872), 40 боевых бронированных машин (18 395), семь танков (9120) оккупантов.

Кроме этого, сожгли еще 100 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 27 660), 14 – специальной техники (3556).

С начала полномасштабной войны ВСУ обезвредили также 2625 крылатых ракет, 1240 РСЗО, 984 средства ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошлую неделю российская армия потеряла в Украине более 10,5 тыс. своих солдат. Силы обороны также уничтожили 1732 единицы военной техники и вооружений врага.

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