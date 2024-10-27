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Танки, ПВО, спецтехника, артсистемы и не только: сколько техники и военных потеряла Россия на фронте за неделю

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
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Танки, ПВО, спецтехника, артсистемы и не только: сколько техники и военных потеряла Россия на фронте за неделю

В течение уходящей недели российская армия потеряла более 10,5 тыс. своих солдат. Также украинские воины уничтожили 1732 единиц военной техники и вооружений.

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В частности, россияне недосчитались 66 танков и более 250 артсистем. Подробности о потерях России в войне за период с 20 по 27 октября раскрыл первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

По его словам, за последнюю неделю российская армия потеряла 10 520 оккупантов и 1732 единицы вооружения и военной техники.

В частности, россияне лишились:

  • 66 танков
  • 244 боевых бронированных машины
  • 256 артиллерийских систем
  • 8 РСЗО
  • 6 установок ПВО
  • 573 единиц автотехники
  • 66 единиц спецтехники.
Танки, ПВО, спецтехника, артсистемы и не только: сколько техники и военных потеряла Россия на фронте за неделю

"Кроме этого, нашими защитниками уничтожена 1 вражеская ракета и 512 БпЛА оперативно-тактического уровня. Держим темп! Вместе к Победе!" – добавил Павлюк.

Напомним, накануне, 26 октября, потери российских захватчиков составили 1440 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 23 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, 73 БпЛА оперативно-тактического уровня, 100 автомобилей и единицу специальной техники.

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