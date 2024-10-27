Танки, ПВО, спецтехника, артсистемы и не только: сколько техники и военных потеряла Россия на фронте за неделю
В течение уходящей недели российская армия потеряла более 10,5 тыс. своих солдат. Также украинские воины уничтожили 1732 единиц военной техники и вооружений.
В частности, россияне недосчитались 66 танков и более 250 артсистем. Подробности о потерях России в войне за период с 20 по 27 октября раскрыл первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.
По его словам, за последнюю неделю российская армия потеряла 10 520 оккупантов и 1732 единицы вооружения и военной техники.
В частности, россияне лишились:
- 66 танков
- 244 боевых бронированных машины
- 256 артиллерийских систем
- 8 РСЗО
- 6 установок ПВО
- 573 единиц автотехники
- 66 единиц спецтехники.
"Кроме этого, нашими защитниками уничтожена 1 вражеская ракета и 512 БпЛА оперативно-тактического уровня. Держим темп! Вместе к Победе!" – добавил Павлюк.
Напомним, накануне, 26 октября, потери российских захватчиков составили 1440 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 23 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, 73 БпЛА оперативно-тактического уровня, 100 автомобилей и единицу специальной техники.
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