Танки, ПВО, спецтехника, артсистемы и не только: сколько техники и военных потеряла Россия на фронте за неделю

В течение уходящей недели российская армия потеряла более 10,5 тыс. своих солдат. Также украинские воины уничтожили 1732 единиц военной техники и вооружений.

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В частности, россияне недосчитались 66 танков и более 250 артсистем. Подробности о потерях России в войне за период с 20 по 27 октября раскрыл первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

По его словам, за последнюю неделю российская армия потеряла 10 520 оккупантов и 1732 единицы вооружения и военной техники.

В частности, россияне лишились:

66 танков

244 боевых бронированных машины

256 артиллерийских систем

8 РСЗО

6 установок ПВО

573 единиц автотехники

66 единиц спецтехники.

"Кроме этого, нашими защитниками уничтожена 1 вражеская ракета и 512 БпЛА оперативно-тактического уровня. Держим темп! Вместе к Победе!" – добавил Павлюк.

Напомним, накануне, 26 октября, потери российских захватчиков составили 1440 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 23 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, 73 БпЛА оперативно-тактического уровня, 100 автомобилей и единицу специальной техники.

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