ВСУ за сутки обезвредили 1440 оккупантов и 39 вражеских артсистем – Генштаб

Силы обороны Украины за еще сутки полномасштабной войны уничтожили 240 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. В боях ликвидировали и ранили около 1440 российских захватчиков.

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле за более чем два с половиной года, достигают примерно 689 040. Обновленные по состоянию на 27 октября данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 73 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (всего 17 799).

Было обезврежено 39 артиллерийских систем (всех 19 821), 23 боевые бронированные машины (18 355), четыре танка (9113) оккупантов.

Кроме того, воины сожгли еще 100 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 27 560), одну – спецтехники (3542).

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 1240 РСЗО, 984 средства ПВО, сбили 2625 крылатых ракет, 369 самолетов, 329 вертолетов, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине воины Третьей отдельной штурмовой бригады с помощью дронов обезвредили комплекс наблюдения "Муром-П", антенны и живую силу армии РФ. А перед тем операторы дронов поразили российскую станцию РЭБ "Гроза".

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