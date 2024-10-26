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Воины 3-й ОШБР уничтожили в Харьковской области вражеский РЭБ "Гроза" и комплекс "Муром-П". Видео

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
696
Воины 3-й ОШБР уничтожили в Харьковской области вражеский РЭБ 'Гроза' и комплекс 'Муром-П'. Видео

Воины 3-й штурмовой бригады продолжают уничтожать россиян и вражескую технику на украинской земле. С помощью дронов они вывели из строя российский комплекс наблюдения "Муром-П", антенны и живую силу вражеской армии.

Видео дня

А до того операторы дронов 3 ОШБр открыли себе беспрепятственный путь, поразив российскую станцию РЭБ "Гроза", которая обнаруживала украинские беспилотники на Харьковщине. Видео боевой работы опубликовали в Telegram-канале бригады.

"Бьем по вражескому РЭБ и летим уничтожать дальше! Бойцы Третьей штурмовой нанесли поражение станции РЭБ "Гроза", которая обнаруживала наши беспилотники в небе на Харьковщине", – говорится в сообщении.

Средства радиоэлектронной борьбы "Гроза" разработаны КБ "Радар" в Беларуси, они предназначены именно для противодействия дронам, которые одну из таких станций успешно уничтожили.

На этом украинские воины не остановились: после "Грозы" они нанесли удары по вражескому комплексу наблюдения "Муром-П", предназначенному для круглосуточного дистанционного видеотепловизионного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, подступов, периметров и путей передвижения к объектам. Он "видит" человека на расстоянии до 10 км камерой и до 4 км тепловизором. Авто тепловизор на этом комплексе фиксирует за 8 км.

Воины 3-й ОШБР уничтожили в Харьковской области вражеский РЭБ "Гроза" и комплекс "Муром-П". Видео

Также потери врага благодаря усилиям операторов БПЛА 3 ОШБр в тот день пополнились антеннами и живой силой российской армии.

Воины 3-й ОШБР уничтожили в Харьковской области вражеский РЭБ "Гроза" и комплекс "Муром-П". Видео

"Один из пид*ров пытался завалить наш FPV вручную, но дрон завалил его, и еще несколько россиян", – уточнили в 3 ОШБр.

Эффективно отработали по вражеским силам пилоты Paskuda group из Противотанкового батальона 3 ОШБр.

Воины 3-й ОШБР уничтожили в Харьковской области вражеский РЭБ "Гроза" и комплекс "Муром-П". Видео

Напомним, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1690 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 45 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, два РСЗО, два средства ПВО, 56 БПЛА оперативно-тактического уровня, 95 автомобилей, шесть единиц специальной техники оккупантов.

Также в Генштабе рассказали, что за время украинской операции в Курской области потери РФ в этом регионе составили почти 18 тысяч человек. Также армия Путина потеряла около тысячи единиц военной техники и вооружений.

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