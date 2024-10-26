Воины 3-й ОШБР уничтожили в Харьковской области вражеский РЭБ 'Гроза' и комплекс 'Муром-П'. Видео

Воины 3-й штурмовой бригады продолжают уничтожать россиян и вражескую технику на украинской земле. С помощью дронов они вывели из строя российский комплекс наблюдения "Муром-П", антенны и живую силу вражеской армии.

Видео дня

А до того операторы дронов 3 ОШБр открыли себе беспрепятственный путь, поразив российскую станцию РЭБ "Гроза", которая обнаруживала украинские беспилотники на Харьковщине. Видео боевой работы опубликовали в Telegram-канале бригады.

"Бьем по вражескому РЭБ и летим уничтожать дальше! Бойцы Третьей штурмовой нанесли поражение станции РЭБ "Гроза", которая обнаруживала наши беспилотники в небе на Харьковщине", – говорится в сообщении.

Средства радиоэлектронной борьбы "Гроза" разработаны КБ "Радар" в Беларуси, они предназначены именно для противодействия дронам, которые одну из таких станций успешно уничтожили.

На этом украинские воины не остановились: после "Грозы" они нанесли удары по вражескому комплексу наблюдения "Муром-П", предназначенному для круглосуточного дистанционного видеотепловизионного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, подступов, периметров и путей передвижения к объектам. Он "видит" человека на расстоянии до 10 км камерой и до 4 км тепловизором. Авто тепловизор на этом комплексе фиксирует за 8 км.

Также потери врага благодаря усилиям операторов БПЛА 3 ОШБр в тот день пополнились антеннами и живой силой российской армии.

"Один из пид*ров пытался завалить наш FPV вручную, но дрон завалил его, и еще несколько россиян", – уточнили в 3 ОШБр.

Эффективно отработали по вражеским силам пилоты Paskuda group из Противотанкового батальона 3 ОШБр.

Напомним, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1690 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 45 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, два РСЗО, два средства ПВО, 56 БПЛА оперативно-тактического уровня, 95 автомобилей, шесть единиц специальной техники оккупантов.

Также в Генштабе рассказали, что за время украинской операции в Курской области потери РФ в этом регионе составили почти 18 тысяч человек. Также армия Путина потеряла около тысячи единиц военной техники и вооружений.

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