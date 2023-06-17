"Докажем непреодолимость нашей общей силы": Зеленский поблагодарил партнеров Украины за новую военную помощь. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть нормальную жизнь всем пострадавшим от российской агрессии. Он поблагодарил всех партнеров, которые за эту неделю сделали новые шаги в поддержке нашего государства и людей.
Об этом глава государства заявил в своем традиционном вечернем обращении 17 июня. Гарант сказал, что народ Украины докажет непреодолимость нашей общей силы и поблагодарил партнеров (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Соединенные Штаты – я хочу вас поблагодарить за очередной весомый пакет помощи оружием. ПВО, артиллерия и снаряды для "Хаймарсов", противотанковое оружие, бронетехника, другие инструменты защиты свободы. Спасибо! Нидерланды – спасибо за новый оборонный пакет, который усилит наш воздушный щит. Совместная работа – и Нидерландов, и Америки, и Дании, и Великобритании – по закупке ракет ПВО. Это то, что спасет тысячи наших людей. Германия – спасибо за доставленную на этой неделе технику, за неизменную мощность в защите жизни от российского ракетного террора. Спасибо за готовность предоставлять нам ракеты для "Петриотов"!" – сказал президент.
Италию он поблагодарил за реализацию оборонных договоренностей, Данию – за готовность оперативно работать, чтобы коалиция современных истребителей реально приблизила завершение этой войны нашей победой.
"Общей победой! Еще раз спасибо! Дания и Норвегия – отдельно хочу вас поблагодарить за вашу за совместную работу ради усиления нашей артиллерии. Россия принесла в Европу такую войну, когда именно от артиллерии зависит, движется ли свобода вперед. Спасибо за переданные нашим воинам снаряды!" – сказал гарант.
Зеленский поблагодарил Швецию за двенадцатый пакет оборонной помощи и реальную готовность начать подготовку наших пилотов на современных истребителях. Великобритании президент благодарен за неизменное лидерство в расширении наших оборонных возможностей и за каждую предоставленную нам дальнобойную ракету.
"Все они работают на сто процентов. На этой неделе есть решение о дополнительной поддержке. Еще раз спасибо! Канада – спасибо за неизменную помощь и за новые проработанные нами шаги, которые сейчас реализуются. Артиллерия, ПВО… Благодарю всех стран-участниц "Рамштайна" – очередное заседание состоялось на этой неделе. Спасибо за постоянную конструктивность!" – сказал глава государства.
Кроме того, отдельно он поблагодарил каждую страну, каждого лидера, всех городов и общин в странах-партнерах, всех международных организаций, которые помогают нам преодолевать последствия российского теракта на Каховской ГЭС.
"Мы еще раз докажем непреодолимость нашей общей силы, когда вернем нормальную жизнь всем людям и общинам, пострадавшим от этого российского зла экоцида", – добавил Зеленский.
Также он выразил благодарность Польше за принятую Сеймом резолюцию в поддержку членства Украины в НАТО и правильные сигналы правильного времени при подготовке для саммита в Вильнюсе.
"Люксембург – я хочу вас поблагодарить за решение парламента, которым признается историческая правда, правда о Голодоморе – геноциде украинского народа. Люксембург стал 26-м государством, официально признавшим Голодомор геноцидом. И дальше работаем для глобального признания правды. И, конечно, большое спасибо всем тем, кто тренирует наших воинов… кто учит наших героев своему опыту и кто сам учится у украинцев. Учится украинской стойкости, смелости, несгибаемому желанию завоевать жизнь для своей страны и украинских детей. Обязательно это будет – доберемся! Победим", – сказал Зеленский.
Также он выразил благодарность ОСУВ "Таврия".
"Я хочу вас поблагодарить за движение вперед, воины! Молодцы! Все наши воины на Востоке, крепкие воины – я благодарю вас за стойкость и меткость! Слава Украине!" – резюмировал президент.
Как сообщал OBOZREVATEL, запуск мирных переговоров между Украиной и Россией в настоящий момент может привести к прекращению активных военных действий. Однако для начала диалога необходимо осуществить вывод российских вооруженных сил из региона.
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