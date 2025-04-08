Долгое время считался пропавшим без вести: в Виннице провели в последний путь военного Андрея Загнибедюка. Фото

В Виннице 8 апреля провели в последнюю дорогу мужественного воина, украинского защитника Андрея Загнибедюка. Этот 46-летний мужчина погиб еще осенью прошлого года, во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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Как рассказали масс-медиа Винницы, Андрей долгое время считался пропавшим без вести. Только сегодня с воином простились в стенах Спасо-Преображенского кафедрального собора, после чего похоронили на Аллее Славы Сабаровского кладбища.

Андрей Загнибедюк родился 17 мая 1978 года в Виннице.

Военнослужащий воевал за независимость Украины в составе 154-й отдельной механизированной бригады, исполняя обязанности стрелка-санитара. К сожалению, 27 сентября прошлого года воин погиб во время выполнения боевого задания вблизи города Горняк Донецкой области.

У Андрея остались его родители, брат и сестра, а также жена и две дочери.

"Мы до последнего надеялись, что он где-то в плену и в конце концов вернется к нам живым. Но недавно получили неутешительное известие о его гибели. Это огромное горе и непоправимая потеря не только для нашей семьи, но и для всех, кто знали Андрея", – рассказала жена павшего воина Наталья.

По ее словам, Андрей "был несколько похож на супергероев, за приключениями которых любившего наблюдать в кинолентах", а его "суперсила заключалась в добром сердце, всегда открытом для тех, кто находился в беде и нуждался в поддержке".

Родители Андрея Галина Яковлевна и Виталий Захарович, незрячие с рождения инвалиды, работают на винницком предприятии Украинского общества слепых. К сожалению, Андрей – уже шестой ребенок работников этого предприятия, погибший на войне.

"Его родители Галина Яковлевна и Виталий Захарович всю жизнь проделали у нас. Они тотально незрячие, однако воспитали троих замечательных детей. Андрей – средний из них", – рассказала заместитель директора по производству винницкого предприятия незрячих Галина Волощук.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Дмитрий Гриценко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 февраля 2024 года.

Также на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Алексей Войтко. Сердце украинского воина остановилось 31 марта.

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