Доля китайской электроники достигает 65%: в ГУР рассказали о новой тенденции с 'начинкой' 'Шахедов'

Россия начала активно заменять в своих ударных беспилотниках западные компоненты на китайские. Сейчас доля китайской электроники в БПЛА российского производства достигает 65%.

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Таковы данные Главного управления разведки Минобороны Украины, передает "Радио Свобода". В частности, это касается ударных дронов "Герань-2" (одно из названий "Шахеда" в РФ).

По информации ГУР, в обнаруженных в мае 2025 года дронах "Герань-2" доля электронных комплектующих китайского производства выросла до 60-65%, впервые вытеснив комплектующие США на второе место. На третьем месте – электроника из Швейцарии.

Кроме того, россияне заменяют в ударных БПЛА собственного производства помехозащищенные антенны спутниковой навигационной системы. Они устанавливают комплектующие, более устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы и с большим количеством антенных элементов. Вместо четырех и восьми фиксируется установка 12 и 16 элементов.

"Одна из новинок – использование в составе БПЛА 3G-модемов, которые в Telegram-бот предоставляют информацию о своем местоположении и телеметрию для того, чтобы враг мог анализировать размещение наших систем РЭБ и систем противовоздушной обороны", – рассказал в комментарии журналистам представитель украинской разведки.

Также, по его словам, в Украине уже фиксировали случаи применения российскими оккупационными войсками БПЛА "Герань-2" с системой сброса кассетных элементов замедленного действия. Также увеличивается вес самой БЧ российского и иранского производства до 90 килограммов.

Кроме того, россияне повышают класс влагозащищенности ударных БПЛА для их эффективного применения в сложных погодных условиях. А также зафиксированы испытания версии ударного БПЛА "Герань-3" с реактивным двигателем.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник ЕС по вопросам выполнения санкций против РФ Дэвид О'Салливан заявил, что другие страны до сих пор продолжают поставлять в Россию оборудование, которое помогает ей в производстве оружия. Около 80% компонентов, которые Россия использует в производстве оружия, поступают через Китай.

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