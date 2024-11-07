'Должен быть четкий план': Зеленский заявил, что просто прекращение огня будет в интересах России

Президент Владимир Зеленский назвал опасной риторику некоторых лидеров о том, что сначала якобы нужно прекратить огонь, а потом достигать других соглашений и гарантий для Украины. Прекращение огня с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, закончилось тем, что агрессор подготовился и совершил полномасштабное вторжение.

Видео дня

Об этом глава государства напомнил 7 ноября на пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште (Венгрия). Общение Зеленского с журналистами транслировал YouTube-канал Офиса президента.

"И мне кажется очень опасная риторика, которая сегодня есть – мы понимаем, какие лидеры эту риторику внедряют и поднимают – касается ceasefire (прекращения огня. – Ред.). "Сначала ceasefire – а потом посмотрим". Очень страшный вызов для всех наших граждан: "Сначала прекращение огня – а потом мы посмотрим". Кто такие ВЫ? Ваши дети умирают, они там гибнут? Разрушаются ваши дома? О чем идет речь? Кто такие ВЫ?" – возмутился Зеленский.

Он напомнил, чем закончилось прекращение огня после событий 2014 года. Это говорит о том, что ceasefire без реальных гарантий безопасности для Украины – это "подготовка к продолжению оккупации и разрушения нашей независимости и суверенитета".

"Это называется диванные эксперты. По-другому это никак не называется. Люди, которые не пережили войну, пережили ее в книжках, в кино… Которые общаются с Путиным годы, месяцы и т.д., но никогда с ним не воевали. И это аналитика без глубокого понимания войны, последствий войны и рисков для себя", – заявил президент.

"Все четко понимают, что просто прекращение огня (это сегодня модель, которую мы можем услышать от некоторых лидеров здесь, можем услышать от Бразилии, Китая, и, что важно, что мы можем услышать это от России) – это прекрасная модель для Российской Федерации", – подчеркнул глава государства.

Это предложение непрофессионально и безответственно, сказал он. "Четкий план должен быть", – подытожил президент.

Добавим: на этой пресс-конференции, отвечая на вопрос (посвященный мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана) о том, изменила ли победа Дональда Трампа отношение европейских лидеров к войне в Украине, президент кратко ответил: "Нет".

Как сообщал OBOZ.UA, 7 ноября Владимир Зеленский посетил Венгрию и выступил на саммите Европейского политического сообщества. Это первый его визит в эту страну после начала полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!