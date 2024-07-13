Должен остаться кто-то один: либо Украина, либо Россия, но есть шанс остановить войну. Интервью с Яковенко

Зампред Совета безопасности России, бывший президент РФ Дмитрий Медведев фактически беспрерывно угрожает – и Западу, и НАТО, и Украине. Больше всего он любит сотрясать ядерной дубинкой – дескать, мы устроим вам "ядерный пепел". За то, что помогаете Украине вооружениями, за то, что разрешили наносить удары по военным объектам на территории РФ и так далее. Но в последнем заявлении он де-факто выдал истинные цели главы Кремля Владимира Путина в войне против Украины: эта "империя" намерена воевать до тех пор, пока полностью не уничтожит украинское государство.

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После угроз Медведева еще более очевидным стал факт, что "Путин не прекратит войну, даже если будет отброшен на линию 1991 года. И уж тем более никакие соглашения не приведут к миру". Хорошая новость состоит в том, что, кто бы ни пришел к власти в России после Путина, даже самые отпетые ястребы, они все равно будут вынуждены закончить его войну и начинать все с чистого листа.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

– Медведев часто делает, мягко говоря, странные заявления. Но это заявление привлекло особое внимание, ведь, исходя из этой логики, не следует рассчитывать на то, что война России против Украины вообще когда-то закончится. Речь не о текущей фазе боевых действий, а о глобальном противостоянии. По вашему мнению, стоит ли всерьез воспринимать слова этого деятеля, который, к слову, занимает пост зампреда Совбеза России?

– Я думаю, что Медведев говорит то, что думает Путин. Что у Путина на уме, то у Медведева на языке. Более того – то, что говорит Медведев, повторяют, иногда более эмоционально и более безбашенно, обитатели российского телевизора.

То, что эта война не закончится каким-то мирным соглашением – достаточно очевидно. Это та ситуация, когда должен остаться кто-то один: либо исчезнет Украина, либо исчезнет Россия. Просто потому, что Путин не прекратит войну, даже если будет отброшен на линию 1991 года. И уж тем более никакие соглашения не приведут к миру.

То, что говорит Медведев, надо просто транслировать и доводить до сведения тех, кто пытается говорить о каких-то мирных переговорах, о том, чтобы пригласить Россию на Саммит мира и о подобного рода глупостях. Я думаю, что слова Медведева – это то, что надо иметь в виду.

– Вопрос в том, насколько такие заявления Медведева, а значит, позиция Путина, коррелируются с настроениями российских "элит", а также жителей больших городов, тех же москвичей или питерцев. Могли бы вы оценить эти настроения?

– Это два разных вопроса. То, что вы называете "элитой", то есть верхушкой, то она очень различна. Я думаю, что большинство этой "элиты" вряд ли хочет находиться на территории, которая будет воевать всегда. Это далеко не всех устраивает. Не говоря уже о населении. Население, конечно, к этому не готовы. Известны опросы, когда большая часть населения готова к переговорам. На самом деле, есть бенефициары войны, есть те, кто втянулись и получают доход от войны, но основная масса все же хочет завершения.

Но главное не это, а другое – что это не имеет вообще никакого значения. Не только население не имеет никакого влияния на принятие решений, но и значительная часть верхушки – правительство, генералитет и так далее. Я уже не говорю о всякой шушере типа депутатов госдумы и членов совета федерации, так называемых сенаторов. Это все обслуга. Им отдают приказы, они выполняют.

Все это не имеет никакого значения. Имеет значение только то, что задумал Путин и что транслируют те его рупоры, которых он избирает для этой цели. В данном случае это Медведев, Песков, российский телевизор и так далее. А решения будут приниматься Путиным с участием небольшого количества представителей его окружения.

– То есть можно надеяться на то, что, когда Путин по той или иной причине уйдет в небытие, эта глобальная угроза для Украины также исчезнет?

– На время точно исчезнет. Во всяком случае, война прекратится, это совершенно очевидно. Мы говорим о некоем пространстве вероятностей. Путин уйдет с какой стати? Он уйдет на тот свет по какой-то причине, в результате переворота или чего-то еще? Все это разные вещи. Но в любом случае любой человек или группа людей, которые придут после Путина, конечно, войну остановят, потому что появится гигантский соблазн свалить все на Путина и начать все с чистого листа.

Перед этим соблазном не сможет устоять никто, вне зависимости от того, что в головах у людей. Даже если придет самый что ни на есть ястреб, не дай бог, Патрушев, все равно он остановит войну. Потому что ситуация в России не самая лучшая для того, чтобы оказаться у власти. Любой будет что-то менять.

К тому есть еще и старая российская традиция, когда каждый последующий правитель во всех бедах винит предыдущего. Сталин топтал ленинскую гвардию, Хрущев – Сталина, Брежнев – Хрущева, Горбачев – Брежнева, Ельцин – Горбачева, ну а Путин все сваливал на 1990-е, на период ельцинского правления. Не будет исключением и любая власть, которая придет после Путина.

– Часто в контексте влияния российской пропаганды говорят о том, что, возможно, Россия нуждается в денацификации, как это в свое время было с пост-гитлеровской Германией. Считаете ли вы, что обработанная пропагандой антиукраински настроенная часть населения России никуда не денется даже после того, как Путин уйдет из власти и что это де-факто станет миной замедленного действия, ведь тот или иной новый правитель России будет вынужден идти в этом антиукраинском фарватере?

– Здесь очень много неизвестных, переменных, значения которых мы не знаем. Прежде всего, никакой денацификации образца гитлеровского рейха не будет по той простой причине, что никто не собирается захватывать, оккупировать Россию. А без этой фиксации никакой денацификации не могло бы быть.

Чтобы провести денацификацию гитлеровского рейха, нужно было его оккупировать, полностью сменить власть, разбить Германию на четыре сектора, ввести оккупационное правление, полностью ликвидировать гитлеровские СМИ, гитлеровские институты власти, а население принудительно лечить – поставить денацифицирующую "капельницу".

Ничего похожего с Россией не будет, это совершенно очевидно. Единственный вариант, при котором произойдет денацификация – это развал России, развал российской империи. И тогда могут пойти разные процессы, в том числе уже не будет империи как единого целого, которое порождает реваншистскую заразу. Не будет империи, не будет и имперского синдрома, не будет и фашизма. Отдельные части российской империи не будут в состоянии вести такие войны.

Поэтому я думаю, что единственный способ денацифицировать Россию – это не препятствовать естественному процессу ее развала после гибели путинского режима.

– Последний вопрос – о ресурсах для войны. Российский солдат-контрактник получает от 200 тысяч рублей в месяц. Насколько я понимаю, для той же российской глубинки это достаточно большие деньги. Является ли это чуть ли не главной причиной, почему Путин не имеет недостатка в желающих пополнить его оккупационное войско? Кто платит за эту войну?

– Платит, конечно, российский налогоплательщик, платит бюджет. Если говорить о суммах, то помимо 200 тысяч ежемесячно, даются еще и подъемные – до 1,5 миллионов рублей. Это громадные деньги. Поэтому, конечно, это главный и, по сути дела, единственный мотив.

То есть на самом деле сегодня российская оккупационная армия – это армия наемников, потому что воюют исключительно за деньги. Никакого другого мотива идти и превращаться в пушечное мясо у людей нет. Когда сразу дают 1,5 миллиона рублей – это деньги, которых подавляющее большинство россиян в глаза не видели. Это серьезная возможность поправить дела, это первый взнос в ипотеку и так далее. Это очень серьезное искушение. Поэтому российская армия сегодня – это армия наемников.

Ведь в конце концов все понимают, что они забыли в Украине? Какую родину они защищают в Украине? Это смешно. В конечном итоге это понятно всем, даже тем, кто полностью заражен пропагандой и повторяют этот бред просто для того, чтобы не выпасть из общего ряда.