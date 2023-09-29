'Должна быть общая стратегия': Данилов рассказал о подготовке деоккупации Донбасса и Крыма

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что наши власти и военные работают над стратегией деоккупации украинских территорий от российских войск. Речь идет в частности о Донбассе и Крыме.

Об этом Данилов сказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Основные моменты этой стратегии будут изложены в документе, который будет представлен президенту Владимиру Зеленскому во время заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"На одном из заседаний Ставки верховного главнокомандующего, которое недавно произошло, президент попросил иметь понимание, как мы будем освобождать всю нашу территорию, всю нашу страну, и как это будет выглядеть, и что для этого нужно", – отметил политик.

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По словам Данилова, над документом идет "большая работа", а когда она будет завершена, стратегию будут рассматривать на Ставке и, при необходимости, и в других кругах.

По его мнению, было бы нецелесообразно разрабатывать отдельные стратегии для деоккупации каждой из областей и Крыма. Этот план должен быть общим для всех временно захваченных РФ территорий Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала гражданских россиян покинуть территорию Крыма. Она отметила, что после того, как упадет Крымский мост, будет перерезан сухопутный путь с РФ на полуостров и начнутся бои, сделать это будет сложно.

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