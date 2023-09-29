'Во время боев уехать быстро не удастся': Верещук призвала россиян как можно быстрее покинуть оккупированный Крым

Вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала гражданских россиян покинуть территорию Крыма. Она предупредила: когда рухнет Крымский мост, будет перерезан сухопутный путь из РФ на полуостров и начнутся бои это сделать будет сложно.

Об опасности для граждан РФ чиновница написала в своем Telegram. Она заметила: все неприятное обычно случается внезапно, и тогда все эти люди окажутся в безысходности из-за собственного легкомыслия.

Верещук подчеркнула, что тысячи гражданских просто не смогут покинуть полуостров, когда за него начнутся бои.

"С перерезанными путями, когда вокруг бои. Это просто нереально", – написала министр.

"Поэтому обращаюсь к гражданским россиянам, которые незаконно находятся на полуострове. Пребывание в украинском Крыму для вас опасно. Уезжайте. Не легкомыслите", – призвала Верещук.

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Напомним, ранее Верещук также призвала временно уехать из Крыма украинцев. Она пояснила, что нашим гражданам лучше переждать освобождение полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах для их безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Еще в августе россияне начали массово бежать из Крыма. Они боятся еще большей эскалации – так завуалированно они называют стремление Украины вернуть контроль над захваченным полуостровом.

Интересно, что и россияне, и предатели Украины сейчас проклинают армию РФ, которая, несмотря на самонадеянные заявления, оказалась неспособной "защитить".

– Ночью 28 сентября во временно оккупированном Крыму внезапно якобы из-за "планового ремонта" закрыли Керченский мост. В сети заподозрили, что причиной этого стала "бавовна".

– Российские оккупанты в захваченном ими Крыму полным ходом оборудуют огневые позиции, в частности в Евпатории. Причем похоже, захватчики ожидают, что украинское контрнаступление начнется с евпаторийских пляжей.