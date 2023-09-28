Во временно оккупированном Крыму внезапно закрыли Керченский мост. Такие ограничения будут действовать до утра пятницы, 28 сентября.

В сети заподозрили, что причиной этого стала "бавовна". Об этом сообщают в Telegram-каналах.

При этом российские пропагандисты утверждают, что мост якобы закрыли из-за "планового ремонта".

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до утра. С 21.00 28 сентября до 06.00 29 сентября проводится плановый ремонт", – сообщили в пресс-службе Крымского моста.

В то же время, в районе Аджи-Мушкай на севере Керчи произошел сильный пожар. Пропагандисты утверждают, что там горит трава, а вот пользователи соцсетей подозревают "бавовну".

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Следует отметить, что руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал очередные поводы для огорчений российского диктатора Владимира Путина. В частности, речь идет о Крымском мосте, строительство которого было личной амбицией фюрера из Кремля, уже не раз полыхавшего синим пламенем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля гауляйтер временно оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о "ЧП" на Крымском мосту, из-за которого движение им было остановлено. Оказалось, что ночью там прогремело несколько взрывов, обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть, погибли два человека.

А еще в прошлом году, прямо на день рождения Путина, 8 октября, вспыхнул пожар на железнодорожной ветке Керченского моста. Там загорелась цистерна с топливом на товарном поезде. Это вызвало немедленную реакцию в Кремле, была созвана экстренная комиссия.

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