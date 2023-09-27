Боятся высадки десанта ВСУ: оккупанты обустроили огневые позиции на пляжах Евпатории. Фото

Российские оккупанты в захваченном Россией Крыму готовятся к приходу Вооруженных сил Украины на временно оккупированный полуостров. Они полным ходом оборудуют огневые позиции, в частности, в Евпатории.

При этом, судя по тому, что новые огневые позиции местные жители обнаружили на городской набережной, россияне ожидают, что украинское контрнаступление начнется с евпаторийских пляжей. Фото из временно оккупированного Россией крымского города опубликовали в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

"Оккупанты готовятся оборонять пляжи Евпатории от атаки ВСУ. Агенты "Атеш" обнаружили огневые позиции на набережной Независимости в Евпатории (очень символичное название). Сообщается, что там оборудовано 4 огневых позиции. Неужто рашисты думают, что именно с пляжей Евпатории начнется освобождение Крыма? Или это сделано для отмывания денег? Если так, то пусть", – отметили активисты "Атеш".

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Они также показали странные огневые позиции на евпаторийских пляжах на фото.

Напомним, 14 сентября стали известны подробности уникальной спецоперации СБУ и ВМФ: защитники уничтожили у Евпатории российский "Триумф" за $1,2 млрд. "Не имеющая аналогов" установка, которую российские пропагандисты называли "неуязвимой", предназначена для защиты от ударов противника с воздуха. Однако украинские воины доказали, что она не способна защитить даже сама себя.

А 18 сентября в Евпатории разгорелся масштабный пожар. Источники "Атеш" тогда сообщали о прилетах, однако партизаны отметили, что информация нуждалась в подтверждении.