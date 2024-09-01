'Должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор': Зеленский отреагировал на атаку РФ и показал видео последствий

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокий обстрел Харькова 1 сентября. Он обратился к мировым лидерам с призывом привлечь все необходимые силы, чтобы остановить этот террор.

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Соответствующее заявление Зеленски обнародовал в официальном Telegram-канале. Он также опубликовал видео последствий удара.

"Россия снова терроризирует Харьков. Удары по гражданской инфраструктуре, просто по городу", – написал глава государства.

По словам президента, по состоянию на 15:18 воскресенья уже более 30 раненых в результате ракетных ударов по Харькову.

Все необходимые силы для спасательной операции привлечены, добавил Зеленский.

"И должны быть привлечены все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот террор. Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров – смелость дать Украине все, что необходимо для защиты", – призвал украинский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 1 сентября армия РФ нанесла около десяти ракетных ударов по Харькову. Вследствие прилетов есть повреждения гражданской инфраструктуры, 41 человек пострадал, в том числе пятеро детей.

Под вражеским ударом оказались отделение "Новой почты", торговый центр и Дворец спорта. Двое раненых детей находятся в тяжелом состоянии.

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