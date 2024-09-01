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"Должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку РФ и показал видео последствий

Анна Паскевич
War
3 минуты
996
'Должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор': Зеленский отреагировал на атаку РФ и показал видео последствий

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокий обстрел Харькова 1 сентября. Он обратился к мировым лидерам с призывом привлечь все необходимые силы, чтобы остановить этот террор.

Видео дня

Соответствующее заявление Зеленски обнародовал в официальном Telegram-канале. Он также опубликовал видео последствий удара.

"Россия снова терроризирует Харьков. Удары по гражданской инфраструктуре, просто по городу", – написал глава государства.

"Должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку РФ и показал видео последствий

По словам президента, по состоянию на 15:18 воскресенья уже более 30 раненых в результате ракетных ударов по Харькову.

"Должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку РФ и показал видео последствий

Все необходимые силы для спасательной операции привлечены, добавил Зеленский.

"Должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку РФ и показал видео последствий

"И должны быть привлечены все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот террор. Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров – смелость дать Украине все, что необходимо для защиты", – призвал украинский президент.

"Должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку РФ и показал видео последствий
"Должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку РФ и показал видео последствий
"Должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку РФ и показал видео последствий
"Должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку РФ и показал видео последствий
"Должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку РФ и показал видео последствий
"Должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку РФ и показал видео последствий
"Должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку РФ и показал видео последствий
"Должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку РФ и показал видео последствий
"Должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку РФ и показал видео последствий
"Должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку РФ и показал видео последствий

Как сообщал OBOZ.UA, днем 1 сентября армия РФ нанесла около десяти ракетных ударов по Харькову. Вследствие прилетов есть повреждения гражданской инфраструктуры, 41 человек пострадал, в том числе пятеро детей.

Под вражеским ударом оказались отделение "Новой почты", торговый центр и Дворец спорта. Двое раненых детей находятся в тяжелом состоянии.

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