'Должны быть стерты с лица земли': Соловьев размечтался об уничтожении ряда городов Украины. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев снова начал брызгать слюной в сторону Украины. В эфире своей программы он призвал к тотальному уничтожению крупнейших городов нашей страны.

В студии пропагандиста прозвучали призывы затопить некоторые украинские города. В очередной раз он призвал к необратимому уничтожению Киева, Харькова, Днепра, Николаева, Одессы и Сум.

Новые угрозы российских пропагандистов

В частности пропагандист заявил, что российская армия должна атаковать дамбу возле Киева, чтобы затопить украинскую столицу. По его мнению, нужно стереть с лица земли другие украинские областные центры, как единственный способ "воевать".

"Мосты через Киев должны быть разрушены. Плотина Киевская должна быть разрушена. Киев должен быть затоплен, Харьков уничтожен. Днепропетровск, Николаев, Одесса, Сумы стерты с лица земли. Сначала предупреждаем, потом уничтожаем. Иначе воевать никак", – сказал Соловьев.

Напомним, ранее Владимир Соловьев пригрозил мирному населению Украины уничтожением и призвал либо выезжать, либо свергать украинское правительство. По его словам, в случае отказа, нормальной жизни в крупных украинских городах не будет.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 13 ноября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed и ракету.

