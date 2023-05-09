'Должны доказать, что агрессор ошибался': Зеленский выступил на саммите по созданию спецтрибунала по преступлению России против Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед участниками саммита по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии против нашего государства, которое совершила Российская Федерация. Глава государства подчеркнул, что весь мир заинтересован в том, чтобы агрессор понес ответственность за содеянное.

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Не менее важно, чтобы все авторитарные и тоталитарные режимы в мире, возможно, вынашивающие экспансивные намерения, четко поняли, что Россия совершила роковую ошибку, начав полномасштабное вторжение. Выступление Зеленского появилось в Telegram-канале главы государства.

Зеленский подчеркнул, что причиной, по которой Россия решилась начать полномасштабное вторжение в Украину и временно оккупировала часть украинских территорий, стало неверие правящей верхушки РФ в то, что мир сможет и захочет наказать агрессора и восстановить справедливость.

"К сожалению, через 68 лет после приговора Нюрнбергского трибунала Европа вновь почувствовала удар агрессии… Увидела, что появился режим, который просто не верит, что мир сейчас способен наказать нарушителей мира. Россия начала в 14-м году агрессию против Украины и сделала ее в 22-м году полномасштабной, потому что в руководстве России воцарилось мнение, будто Европа оставила историю – историкам и что народы и политики Европы не отважатся реально защищать свои ценности, не отважатся бороться против новой агрессии так, как это нужно, чтобы защититься", – отметил президент.

Он подчеркнул, что уверенность в собственной безнаказанности стала роковой ошибкой Кремля, наравне с недооценкой военной мощи украинской армии, усиленной военной поддержкой западных партнеров, которые объединились ради восстановления справедливости.

"Мы лолжны доказать, что агрессор ошибался во всем! Не только в своих военных расчетах, не только в том, как он оценивал наше лидерство, наши государственные и экономические системы. Но и в том, как он оценивал наше отношение к справедливости. Наши ценности для нас – настоящие. И мы будем их защищать! А значит, мы сделаем все возможное, чтобы главный виновник этой агрессии и все его сообщники были привлечены к ответственности за все содеянное ими – без исключения!" – призвал участников саммита Зеленский.

Он уверен: из-за РФ Европа снова должна объединиться ради наказания агрессора, как сделала это во время и после завершения Второй мировой.

"Напомню, что о создании Нюрнбергского трибунала вначале договаривались только четыре государства. Всего в коалицию ради того трибунала вошли 24 государства. Нас сейчас существенно больше, и среди нас – не только европейские страны. Нашей совместной работой мы доказываем, что стремление к справедливости – глобальное. И уже этим летом приступит к работе Международный центр по уголовному преследованию преступления российской агрессии – начнет свою работу в Гааге. Это будет практический шаг в разработке материалов для трибунала. Так что мы двигаемся вперед, двигаемся шаг за шагом", – отметил глава государства.

Президент Украины также поблагодарил всех, кто в разных уголках мира неустанно работает ради того, чтобы спецтрибунал для РФ наконец-то заработал, и чтобы государство-агрессор ответило за содеянное.

"Мы можем дискутировать между собой о том, какой должна быть модель спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины, чтобы достичь главной цели – справедливости. Мы можем говорить о порядке шагов, которые приведут к запуску трибунала… Мы же демократические нации, и говорить и согласовывать для нас – это нормальное, обычное дело. Но еще раз подчеркиваю: это должен быть трибунал. Я рад, что между нами – абсолютно четкое согласие о том, что ответственность агрессора за преступление должна быть неизбежной. И именно ответственность агрессора за преступление агрессии", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее в этот день Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они говорили о реализации планов Евросоюза по закупке для Украины миллиона боеприпасов и о том, как доставить эту помощь для украинской армии как можно быстрее.

В то же время, важной темой переговоров стали перспективы членства Украины в Евросоюзе. Зеленский подчеркнул, что следует именно устранить искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и Евросоюзом, поэтому Киев ожидает от ЕС позитивного решения по открытию переговоров о членстве Украины в этом объединении. Глава государства рассчитывает, что уже в июне Украина получит промежуточную положительную оценку Еврокомиссии по поводу прогресса нашего государства на евроинтеграционном пути.

Также речь шла о перспективах введения 11 пакета санкций против России. Урсула фон дер Ляйен заверила, что напряженная работа над перечнем новых санкционных ограничений в отношении агрессора продолжается. Зеленский подчеркнул, что Киев хотел бы видеть в перечне санкций ограничения в отношении атомной отрасли государства-террориста, захватившего крупнейшую АЭС в Европе, Запорожскую.

"Тогда сила этого пакета будет пропорциональна уровню угрозы", – подчеркнул Зеленский.