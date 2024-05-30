Должны ли украинские студенты иностранных вузов для постановки на учет ехать в Украину: разъяснение Минобороны

Украинские студенты, которые учатся за границей, обязаны приехать в Украину, чтобы стать на военный учет. Речь идет о юношах, которым уже исполнилось 17 лет. Дистанционно встать на учет они не могут.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ. В ведомстве выпустили соответствующее разъяснение о взятии граждан Украины на военный учет призывников.

"Для взятия на военный учет призывников граждане Украины обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, определенный в повестке, и предоставить необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 17-летние юноши получат повестки от ТЦК, если они еще не встали на военный учет. Это касается и тех, кто выехал за границу.

Опция обновления данных работает через приложение "Резерв+" только для тех мужчин, которые уже состоят на учете, независимо от того, находятся ли они в Украине или за рубежом.

"Обновление касается всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Для обновления контактных данных согласно требованию закона военнообязанный должен состоять на учете. На военный учет граждане становятся в 17 лет. Если этого не было сделано, военнообязанный должен обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации и стать на военный учет. Пока это единственный способ, дистанционно такая возможность отсутствует", – пояснили в Министерстве обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минобороны объяснили, что военнообязанным не придется повторно заполнять свои данные в "Резерв+", когда официальное приложение закончит тестовый режим. Все документы продублируются в программу автоматически.

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