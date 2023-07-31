"Должны обеспечить победу справедливости": Зеленский призвал цивилизованный мир вместе бороться с российским терроризмом. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам рассказал о российских обстрелах Кривого Рога и Херсона, которые враг совершил 31 июля. Глава страны уверен, что несмотря на российский террор, "нашей общей силы – всех в мире, кто ценит жизнь, – достаточно, чтобы преодолеть зло".

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Видео, записанное гарантом, опубликовано на YouTube-канале Офиса президента. Зеленский призвал мир укрепить наше сотрудничество и усилить давление на агрессора (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Мы можем не только нанести поражение государству-террористу, но и обеспечить победу справедливости, когда все, кто виноват в терроре, будут нести ответственность. Но для этого нужно ежедневно, еженедельно, ежемесячно увеличивать наше сотрудничество и увеличивать давление на агрессора. И я благодарю всех в мире, кто именно так и делает!" – сказал лидер Украины.

Он рассказал, что спасательная операция в Кривом Роге была завершена в 19:00 понедельника. Утром враг выпустил по городу две баллистические ракеты "Искандер". Предварительно, точкой пуска был Крым, район города Джанкой.

В одном подъезде жилой многоэтажки разрушены этажи с 4-го по 9-ю. "Это терроризм, который никто в мире не назовет иначе", – уверен Зеленский.

"Известно о шести погибших, среди них – ребенок, девочка, ее звали Дарья. Ей было всего десять лет... Вместе с ней погибла ее мама, ее звали Наталья… Обычная семья в обычном городе, чья жизнь была уничтожена русскими убийцами. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких…" – сказал президент.

69 человек пострадали, десятки находятся в больницах, среди них есть и те, кто в тяжелом состоянии.

"Спасательная операция была сложной. Падали части конструкции дома. На уровне четвертого этажа – пожар. Всего к спасению были привлечены более 350 работников ГСЧС, полиции, коммунальных служб. Помогали волонтеры. Благодарен всем!" – отметил гарант.

Он указал на то, что запуск ВС РФ ракет из оккупированного Крыма доказывает: для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни украинцев и украинок, наших детей нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия и средств поражения террористов.

Санкционное давление мира против России тоже заслуживает существенного увеличения, ведь агрессор до сих пор может обходить ограничения и получать критические компоненты для производства оружия.

"Нужно действовать всем вместе. Существенно усиливать санкции за террор. Существенно ограничивать каналы доставки в Россию критических компонентов для производства ракет. И отвечать решительностью – именно решительностью в поставке Украине необходимого современного оружия, в частности, дальнобойных ракет, чтобы мы могли снять эту террористическую угрозу, которую создает Россия", – сказал лидер страны.

"Сегодня же российские нелюди обстреляли Херсон. Из артиллерии. Погиб работник полиции. Мои соболезнования. Ранены девять человек, среди них ребенок и четыре волонтера общественного объединения "Місто сили", – добавил Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто нас поддерживает, и всех, кто "защищает свободу и человечность вместе с Украиной".

"И, конечно, наши воины. Бахмут. Весь Донбасс, Орехов и все наши южные позиции, граница, и каждый и каждая, кто бережет покой регионов нашего государства. Наши защитники и защитницы неба. Спасибо вам, наши герои! Работаем над новым оружием для вас! Вместе приближаем победу!" – подытожил президент.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил: Украина требует расширения санкций против России и стран, которые помогают агрессору обходить уже существующие ограничения.

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