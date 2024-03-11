'Должны победить': Зеленский заявил, что Украина должна определять справедливое окончание этой войны. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно наше государство должно определять справедливое окончание войны. Для этого необходима максимальная инициатива и максимальная концентрация нашей стороны.

Об этом Зеленский сказал в понедельник, 11 марта, в своем вечернем обращении к украинцам. Он отметил, что большая часть дня была посвящена военным вопросам, и рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего.

На нем глава государства заслушал подробные доклады по каждому направлению на фронте от главкома ВСУ, начальника Генштаба, командующих по направлениям и Министерства обороны.

"Сейчас военные работают над стабилизацией наших позиций на фронте. И это в условиях, когда поставки от партнеров все еще существенно ограничены. Я благодарю каждого солдата и командира – всех наших воинов, которые обеспечивают нашу оборону, наши фронтовые действия своей силой и стойкостью. И спасибо каждому предприятию здесь, в Украине, и всем совместным производствам с партнерами за неизменное наращивание нашей собственной поставки, за столь необходимое оружие для нашей независимости: дроны, снаряды, пушки, технику", – сказал гарант.

Кроме этого, отдельный доклад касался строительства фортификации. Речь шла об укреплении уже созданной фортификации и создании новой – не менее трех линий нашей силы, разработанных в соответствии с угрозами. Все необходимые для этого ресурсы привлечены, отметил глава государства.

Отдельно Зеленскому докладывали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Они касались текущей ситуации на фронте, планирования наших действий, а также планов страны-агрессора РФ против Украины и других народов.

"Никакого места покоя для оккупанта не должно быть...Общая задача мира сейчас – сбить эту больную путинскую фантазию, что у него якобы есть время для продолжения войны. Возможно, он усилит мобилизацию – после имитации "выборов" сейчас в марте. Мобилизацию россиян. Но мобилизацию ресурсов и финансов, остатков российских связей с миром мы должны ограничить еще больше, еще жестче. И каждый, кто ценит жизнь своего народа, должен этим заниматься – каждый лидер. Спасибо всем, кто помогает", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта президент Украины Владимир Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего. Были представлены доклады о текущей ситуации на поле боя, фактическом обеспечении Сил обороны и строительстве фортификаций.

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