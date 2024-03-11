Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: какие решения приняли

В понедельник, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего. Были представлены доклады о текущей ситуации не поле боя, фактическом обеспечении Сил обороны и строительстве фортификаций.

Подробностями гарант поделился на своем канале в Telegram. Он отметил, что заслушал подробные сводки от командования касательно оперативной ситуации.

Были доклады главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Южном направлениях. Также военные рассказали об операциях морской пехоты.

Доклады предоставили также министр обороны Рустем Умеров и глава Минстратегпрома Александр Камышин по обеспечению фронта всем необходимым.

"Фактические и будущие поступления снарядов, ракет и другого вооружения. Собственное производство", – объяснил президент.

Другой важной темой он назвал фортификации. Свой отчет представил премьер-министр Денис Шмигаль – касательно темпов возведения новых оборонных рубежей.

"Защита в три полосы протяженностью 2000 километров – масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", – отметил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– 8 марта Владимир Зеленский посетил Турцию с официальным визитом и встретился с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудили ход войны РФ против Украины и Черноморское зерновое соглашение, освобождение украинских пленных из российского плена, двусторонние отношения.

– На верфи вблизи Стамбула президент нашего государства посетил строительство корвета "Гетман Иван Мазепа" для Военно-морских сил ВС Украины.

– Зеленский передал Эрдогану обновленный список с именами крымских татар, которые находятся в плену у страны-агрессора России. Украина рассчитывает на то, что Турция поспособствует возвращению пленных домой.

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