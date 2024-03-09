'Рассчитываю на Эрдогана': Зеленский передал президенту Турции обновленный список пленных крымских татар

Президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию передал турецкому президенту Реджепу Эрдогану обновленный список с именами крымских татар, которые находятся в плену у страны-агрессора России. Он отметил, что этот список постоянно увеличивается.

На совместном брифинге с Эрдоганом в пятницу, 8 марта, Зеленский сказал, что рассчитывает на то, что Эрдоган поспособствует тому, чтобы пленные вернулись домой. Видео пресс-конференции лидеров стран опубликовали на официальной Facebook-странице ОП.

Глава украинского государства добавил, что пока никто не смог вернуть крымских татар из плена оккупационных российских войск.

"Я сегодня прибыл с обновленным списком и это боль, что он обновляется, что их становится в списке больше. К сожалению, они не возвращаются домой. Здесь я рассчитываю на президента Эрдогана. Я уверен, что он сможет это сделать, по крайней мере, попробует", – заявил Зеленский.

До начала полномасштабного вторжения нашей стране удалось вернуть только несколько людей, но большинство остаются в плену.

Как сказал президент, в этом списке – крымские татары, которых Россия репрессировала и удерживает в тюрьмах. В частности, речь идет о Наримане Джеляле, Ление Умеровой и Сервере Мустафаеве.

"Должны освободить их всех: и воинов, и гражданских. И тех, кто был захвачен, защищая свой народ, и тех, кто подвергается российским репрессиям только из-за того, кем он или она является – украинцы, крымские татары, все", – подчеркнул Зеленский.

Ранее стало известно, что политзаключенных из временно оккупированного Крыма государство-террорист Россия этапирует в Башкортостан, Северный Кавказ, Приуралье, Челябинскую область и Краснодарский край. Это значительное нарушение всех норм Международного гуманитарного права.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 января лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев обратился к гражданам России, незаконно переселившимся во временно захваченный российскими войсками Крым. Он призвал их покинуть украинский полуостров, пока еще функционирует Керченский мост.

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