Зеленский в Турции посетил строительство корвета 'Гетман Иван Мазепа'. Фото и видео

Во время своего официального визита в Турцию президент Владимир Зеленский посетил строительство корвета "Гетман Иван Мазепа". Это судно строится для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на верфи вблизи Стамбула.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Он осмотрел уровень готовности и оснащения корвета "Иван Мазепа", а также ознакомился с его техническими характеристиками и возможностями.

Этот противолодочный корвет типа Ada предназначен стать будущим флагманом Военно-морских сил Украины. На борту судна президент встретился и провел беседу с военнослужащими ВМС Украины, которые проходят обучение эксплуатации и обслуживанию систем этого корабля. Зеленский поблагодарил их за их службу.

Президент вручил двум военным медали "Защитнику Отечества", которыми они награждены за самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга.

"Визит в Турцию. Стамбул. Верфи, где строят корветы для наших Военно-Морских сил. Ознакомился со степенью готовности и оснащением корвета Иван Мазепа. Общался с военнослужащими ВМС Украины. Спасибо за службу. Добавляем силы нашему государству", – сказал он.

Также глава государства ознакомился с ходом строительства второго нашего корвета класса Ada. Он объявил, что ему будет дано название "Гетман Иван Выговский".

Кроме того, Зеленский выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за партнерство, а также оборонным компаниям обеих стран за их совместные усилия по обеспечению мира в Украине.

"Очень благодарен за партнерство президенту Турции Эрдогана и всем оборонным компаниям Турции и Украины, которые создают такой мощный результат по возвращению мира для Украины", – сказал он.

Строительство корвета класса Ada для ВМС Украины было начато в апреле 2021 года и проходит в соответствии со Стратегией развития Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины до 2036 года.

Первоочередно планировалось, что первый корвет будет доставлен в Украину в 2022 году для завершения строительства, а в 2024 году он должен быть включен в состав ВМС ВСУ. Однако из-за широкомасштабной войны отправка корвета была отложена.

В 2023 году в Турции был заложен еще один корвет типа Ada для ВМС Украины.

Корветы типа Ada представляют собой современные корабли для операций в прибрежной зоне, способные выполнять задачи противолодочных операций и патрулирование открытых морских пространств, используя в своей конструкции принципы стелс-технологий. Корветы типа Ada обладают более мощным оружием и эффективными радарными, а также сонарными системами.

Напомним, президент Владимир Зеленский в пятницу, 8 марта, прибыл в Турцию с официальным визитом, где проведет переговоры с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудят ход войны РФ против Украины и Черноморское зерновое соглашение, освобождение украинских пленных из российского плена, а также двусторонние отношения.

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