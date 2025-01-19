'Должны взять на себя ответственность': Писториус сделал новое заявление о немецких войсках в Украине

В Германии не исключают идею отправки своих военных в будущую буферную зону в Украине в случае окончания войны. Впрочем, обсуждать этот вопрос готовы только тогда, когда для этого "настанет время".

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Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Süddeutsche Zeitung. Он считает, что немецкие военные могли бы принять участие в обеспечении безопасности демилитаризованной зоны в Украине в случае прекращении огня.

"Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Поэтому очевидно, что мы будем играть определенную роль и должны взять на себя ответственность... Этот вопрос будет обсуждаться тогда, когда придет время", – сказал немецкий чиновник.

В то же время он считает ключевым то, как создать тот уровень безопасности для Украины, который бы предотвратил повторное нападение России через несколько лет. В ближайшее время министр поедет в США, чтобы пообщаться с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

"Кандидат на должность министра обороны США пока не утвержден. Однако мы заинтересованы в скорейшей встрече и обмене мнениями в Вашингтоне в начале февраля", – сказал Писториус.

Комментируя свой недавний визит в Киев, глава Минобороны Германии отметил, что в Украине "чувствуется нервозность, неопределенность того, что может состояться в Вашингтоне, когда Трамп вступит в должность". По его словам, Украина должна преодолеть серьезные вызовы.

Вместе с тем немецкого министра поразило то, что, несмотря на мощную борьбу, стране удается быть "современнее в некоторых сферах, чем некоторые страны Европы". Он выделил в качестве примера диджитализацию государственных услуг и инновации в разработке дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Борис Писториус заявил, что обсуждать размещение иностранных войск в Украине еще не время. Поэтому в ходе посещения Киева 14 января министр обороны Германии не общался на эту тему с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

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