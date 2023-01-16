Дома его ждали жена, сыновья и внуки: в боях за Украину погиб житель Харьковщины. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб воин из села Сидоренково на Харьковзине Павел Костенко. Жизнь военнослужащего оборвалась 11 января на Донетчине.

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Павел Костенко выполнял боевое задание возле села Клещеевка Бахмутского района. Во время вражеского минометного обстрела воин получил ранение, несовместимое с жизнью. Об этом рассказали на странице Валковского городского совета в Facebook.

Герою было 54 года, у него остались жена, два сына, две внучки и внук.

"Павел Петрович родился 13 июня 1968 года в Сидоренково. Здесь учился в школе, работал в местном хозяйстве", – рассказали в горсовете.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ мужчина встал на защиту Украины от захватчиков. Он защищал Родину в составе пулеметного отделения 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

Прощание с павшим воином состоялось в понедельник, 16 января, в его родном Сидоренково.

"Грусть и невероятная тоска среди односельчан. В глубокой скорби и вся Валковщина. Валковский городской совет выражает слова глубокого горя и соболезнования родным и близким погибшего Героя. Царство небесное тебе, Павел, и светлая память", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении погиб украинский военный Евгений Самарский (позывной "Борман") из Запорожья. 1 февраля ему должно было исполниться 29 лет.

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