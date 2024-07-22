Дома ждали сын и жена: в боях за Украину на Харьковщине погиб воин из Винницы. Фото

В боях за свободу Украины с российскими оккупационными войсками погиб военный родом из Винницы Виталий Месяц. Он присоединился к рядам Сил обороны в начале полномасштабного вторжения РФ.

Видео дня

Последний бой воин принял около населенного пункта Питомник Харьковской области 19 июля 2024 года. Трагическое известие сообщили на Facebook-странице Винницкого лицея №20, где учился Виталий.

Воин служил старшим солдатом воинской части А3085. Участвовал в боях на самых горячих направлениях на фронте в Украине. В начале полномасштабной войны воевал на Киевщине, затем на Запорожском направлении.

Боец проходил обучение в Германии, а вернувшись стал командиром пушки. Позже воевал на Харьковском направлении, где и погиб.

Виталий Месяц родился 12 октября 1986 года в городе Виннице. Окончил школу с золотой медалью, продолжил обучение в Винницком государственном педуниверситете, где получил профессию учителя физики и информатики. Перед вторжением России в Украину работал в Киеве менеджером по технической поддержке фирмы "ВиЯр".

"Пишу это сообщение с разбитым сердцем. Сегодня возвращается "на щите" в родительский дом наш единственный сын Виталий Месяц. С марта 2022 года он встал на защиту нашего государства, верил в победу и все делал для того, чтобы она наступила как можно быстрее. Каждый день говорил мне о том, что он там, где должен быть – на фронте. Что от каждого зависит судьба Украины и украинцев", – написала в Facebook мама Героя Светлана Месяц.

Женщина отметила, что ее сын был прекрасным человеком и настоящим патриотом, готовым отдать жизнь за свою страну.

"Я знаю, что ты погиб Героем. Ты спас много жизней, ты защитил нашу землю. Ты навсегда останешься в моей памяти, в моем сердце. Прощай, мой родной ребенок. Почивай с миром", – написала Светлана.

Попрощаются с Виталием Месяцем 22 июля в 13:00 на Аллее Славы Сабаровского кладбища.

Жителей города призвали создать живой коридор от ул. Привокзальной до ул. Бучмы, 13.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб отец игрока национальной сборной по баскетболу 3х3 Анжелики Ляшко. Александр Ляшко служил в составе 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!