«Донецк — это Украина»: в День Независимости в оккупированном городе устроили дерзкую «акцию» с помощью дронов. Видео

В День Независимости Украины, 24 августа, во временно оккупированном Донецке украинское подполье устроило символическую акцию. Несколько дронов атаковали российские флагштоки и символы на центральной площади города.

Видео дня

Видео с акции поступило в редакцию OBOZ.UA. На обнародованных кадрах видно, как беспилотники пролетают над центром города и наносят точечные удары по оккупационным объектам.

"Донецк — это Украина"

Участники украинского подполья таким образом напомнили об украинской принадлежности города, находящегося под российской оккупацией. Таким образом, во время акции дроны доставили на центральную площадь соответствующее символическое послание.

Главные истории дня

На видео с камер БПЛА запечатлен полёт над площадью Ленина в центре Донецка. Из беспилотников вырывался сине-жёлтый дым, символизирующий флаг Украины. После этого дроны приблизились к целям и поразили конструкции.

Кадры, снятые с земли, демонстрируют последствия попаданий. На них виднапогнутая металлическая стела со звездой, поврежденный пластиковый декор оккупационных властей, а также обломки БПЛА, оставшиеся на брусчатке.

Напомним, 24 августа 2026 года, в честь Дня Независимости Украины агент партизанского движения "Атеш" в Ростовской области уничтожил военный грузовик "КамАЗ", который российские оккупанты использовали для снабжения своих сил, штурмующих Константиновку. Диверсию накануне Дня Независимости Украины совершил военнослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ.

Уничтожение грузовика нарушило логистику российских войск. Военный присоединился к подполью после того, как его командиры убили сослуживца за отказ платить поборы.

Как писал OBOZ.UA, 6 августа 2026 года во временно оккупированном Донецке силы сопротивления устроили диверсию и сожгли патрульный автомобиль оккупационной полиции. Операция была проведена ночью, несмотря на комендантский час.

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