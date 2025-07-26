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Доставку смерти заказывали? Военные показали, как уничтожают оккупантов на Харьковщине. Видео

София Закревская
War
2 минуты
837
Доставку смерти заказывали? Военные показали, как уничтожают оккупантов на Харьковщине. Видео

В Харьковской области Силы обороны Украины ликвидируют российских захватчиков в посадках и на полях. Для этого наши воины используют FPV-дроны.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале 3-й отдельной штурмовой бригады. Там показали, как их беспилотники минусуют живую силу врага, отметив, что "свою FPV-бандероль получает каждый",

"Доставку смерти заказывали? FPV Тройки продолжают минусовать живую силу врага. Прицельно уничтожали врага бойцы подразделения "Primus" 1-го штурмбата!" – сказано в сообщении.

Военные продемонстрировали, как они ликвидировали пехоту армии страны-агрессора на открытой местности, в блиндажах и в кустах.

Доставку смерти заказывали? Военные показали, как уничтожают оккупантов на Харьковщине. Видео

Кроме того, была уничтожена антенна – таким образом пилоты перебили оккупантам связь.

Доставку смерти заказывали? Военные показали, как уничтожают оккупантов на Харьковщине. Видео
Доставку смерти заказывали? Военные показали, как уничтожают оккупантов на Харьковщине. Видео
Доставку смерти заказывали? Военные показали, как уничтожают оккупантов на Харьковщине. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении (Донецкая область) Силы обороны Украины тоже продолжают наносить потери российским захватчикам. В частности, они массово ликвидируют оккупантов, которые пытаются продвигаться в направлении села Торское.

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