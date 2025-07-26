Доставку смерти заказывали? Военные показали, как уничтожают оккупантов на Харьковщине. Видео

В Харьковской области Силы обороны Украины ликвидируют российских захватчиков в посадках и на полях. Для этого наши воины используют FPV-дроны.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале 3-й отдельной штурмовой бригады. Там показали, как их беспилотники минусуют живую силу врага, отметив, что "свою FPV-бандероль получает каждый",

"Доставку смерти заказывали? FPV Тройки продолжают минусовать живую силу врага. Прицельно уничтожали врага бойцы подразделения "Primus" 1-го штурмбата!" – сказано в сообщении.

Военные продемонстрировали, как они ликвидировали пехоту армии страны-агрессора на открытой местности, в блиндажах и в кустах.

Кроме того, была уничтожена антенна – таким образом пилоты перебили оккупантам связь.

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении (Донецкая область) Силы обороны Украины тоже продолжают наносить потери российским захватчикам. В частности, они массово ликвидируют оккупантов, которые пытаются продвигаться в направлении села Торское.

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