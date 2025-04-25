'Доверял России, пошел за чужими идеями': пленный китаец признался, как попал во вражескую армию

Китайский пленный Ванг Гуанцзюн, воевавший вместе с российскими оккупантами против украинских защитников на Донбассе, когда-то имел мечту стать врачом. Однако предложенные ему деньги за участие в войне оказались важнее, чем желание лечить людей.

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Об этом пленник рассказал в украинском эфире во время телемарафона. Он отметил, что в его взводе было только четыре китайца, из которых только один учился боевым действиям.

"Я доверял окружающим меня людям, я доверял России. В Китае россиян больше чем украинцев, китайская пропаганда и СМИ рассматривают отношения с Россией как дружеские отношения", – пояснил пленный.

Ванг Гуанцзюн признает, что пошел "за чужими идеями", из-за которых он попал в российскую армию захватчиков.

"Я собирался быть врачом, но когда приехал в Ростов, я понял, что больше не имею выбора и стал не тем, кем хотел. Зарплата, которую предложили, была вдвое больше, чем в Китае. Первая выплата составляет два миллиона рублей, а затем ежемесячно до 250 тысяч", – рассказал он.

Так или иначе, но деньги от россиян китайский наемник не получил. По словам Ванга Гуанцзюна, его счет заблокирован, причем неизвестно, кто это сделал.

Как сообщал OBOZ.UA, Ванга Гуанцзюна взяли в плен 4 апреля, это произошло в Белогоровке на Донечине. Пленили китайского наемника воины 81-й отдельной аэромобильной бригады. А уже 5 апреля возле Тарасовки Донецкой области был взят в плен китайец Чжанг Ренбо.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, таких наемников еще много на востоке Украины, и "они более разговорчивы, чем пленные из Северной Кореи". Именно поэтому украинский лидер обещал "дать возможность журналистам пообщаться с ними".

Украинские спецслужбы предоставили Китаю доказательства того, что граждане КНР воюют в Украине на стороне российских оккупантов, а компании КНР привлечены к производству в РФ продукции военного назначения Соответствующие доказательства были предоставлены послу Китайской народной республики Ма Шенкуню.

Отметим, что Китай отправляет своих военных в Украину, чтобы на практике изучить реалии современной войны. Таким образом, Пекин намерен подготовить армию к возможному вторжению на Тайвань.

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