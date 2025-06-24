'Дожали' два министерства, теперь минометные выстрелы на фронте станут качественнее, – Гудименко

После давления Общественного антикоррупционного совета при Минобороны удалось добиться изменений в производстве и поставке 120-мм мин. О результатах проверки сообщил председатель Совета, ветеран Юрий Гудименко.

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В мае ГАР МО получила публичную жалобу от военных относительно нестабильной работы 120-мм минометных мин — в частности, из-за перелетов и недолетов при одинаковых настройках миномета. Основной причиной называли нарушение условий хранения пороха.

По словам Гудименко, после публичного обращения одного из членов ГАР МО относительно некачественных мин производства государственного завода была создана комиссия с участием представителей СБУ, Минобороны и Минстратегпрома.

Эксперты установили, что часть мин демонстрирует существенно худшие характеристики по сравнению с другими образцами, а отсутствие вакуумной упаковки значительно снижает стабильность и качество выстрела. На основании этих выводов комиссия рекомендовала пересмотреть технические требования к производству и поставке минометных боеприпасов на фронт.

Это решение – важный шаг к системным изменениям в качестве боеприпасов и более эффективное уничтожение врага. Юрий Гудименко, который сам в 2022 году был тяжело ранен на Харьковщине при обстреле из вражеского миномета, поблагодарил Минстратегпром за быструю реакцию. "Вот когда молодцы — тогда молодцы", – написал председатель ГАР МО.

Напомним, что в апреле были задержаны директор Павлоградского химического завода, его заместитель и два представителя военприемки Минобороны по делу о бракованных 120-мм минах. Завод подчиняется Минстратегпрому, однако, по словам Юрия Гудименко, ни один представитель министерства до сих пор не получил даже подозрения. ГАР МОУ направила официальное обращение в СБУ с требованием расследовать роль должностных лиц министерства в этом деле.