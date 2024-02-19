Занималась реабилитацией детей и держала питомник: что известно об Анастасии Носовой, которую россияне убили вместе с ее собаками

В Киеве от ран, полученных во время российского обстрела 7 февраля, не приходя в сознание, умерла 39-летняя Анастасия Носова. Вместе с ней погибли шестеро ее собак

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Во время взрыва стояла в дверном проеме

В то раннее утро 7 февраля родители Насти в квартире многоэтажного дома в Голосеевском районе Киева еще спали. Анастасия только что проснулась, нужно было накормить и выгулять собак.

Женщина как раз стояла в проеме дверей, когда прямо за окном раздался взрыв и страшная волна ворвалась в квартиру. Анастасию привалило тяжелыми конструкциями, а в квартире начался пожар.

Когда спасатели достали Анастасию, она была без сознания. Осколки впились в тело, она получила переломы конечностей и гематому головного мозга. Ее пожилые родители надышались угарным газом и оказались в реанимации. Из девяти собак выжили только три.

Целую неделю врачи боролись за жизнь Анастасии. Ей провели операции, но спасти так и не смогли.

Занималась реабилитацией детей

Как рассказал OBOZ.UA друг Анастасии Александр (сейчас он на фронте), она работала под его руководством в компании "Барбус", которая занимается зообизнесом. Она была менеджером по работе с клиентами – владельцами питомников, организовывала выставки.

"Настя с детства любила животных. У нее всегда в доме были братья наши меньшие. У нее был свой питомник. Еще она выхаживала больных собак. У нее дома было много собак, причем разнопородных: мопсы, далматинцы. Еще она занималась конным спортом. У нее есть лошадь, она живет в Киевской области, она за ней ухаживала. Она занималась реабилитацией детей с помощью собак", – рассказал Александр.

Еще Анастасия дрессировала собак для выставок шоу-класса и работала как хендлер – готовила собак к выставкам.

"Настя была очень позитивной. Она могла поднять настроение любому, пошутить, у нее прекрасное чувство юмора. Но в то же время она обладала чувством такта", – говорит Александр.

Родители пока еще в больнице, но их здоровью уже ничего не угрожает. Ее отец Юрий Носов – знаменитый киевский фотограф.

Квартира семьи выгорела полностью, родители будут жить у родственников.

Три собаки Анастасии, выжившие под завалами, сейчас у подруги. О лошади позаботятся в конном клубе.

Похоронили Анастасию Носову 17 февраля.