'ДРГ' в Белгородской области и 'нелинейное' контрнаступление ВСУ: подполковник объяснил связь

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины будет происходить "нелинейно". Атаки, устраивающие в Белгородской области РФ легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус", могут являться составной частью этого контрнаступления.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал подполковник запаса, обозреватель по международной безопасности аналитического центра регионального сотрудничества, военный эксперт Владимир Гулима. Он добавил, что украинская армия ведет современную войну, которая не похожа на то, что показывают в кино.

"Мы представляем себе контрнаступление, вспоминая фильмы о Второй мировой войне. Когда проходят масштабные артиллерийские подготовки, затем армия поднимается и идет в атаку и т.д. Но сейчас ХХІ век, и мы понимаем, что такого не будет", – подчеркнул он.

По словам подполковника, страна-агрессор до сих пор обладает мощным военным потенциалом, а значит, против российской армии нужно действовать "нелинейно".

"Я считаю, что контрнаступление будет определенной нелинейной акцией, которая будет состоять из множества точечных акций в разных местах. Между ними будет сложно установить какие-то логические связи", – предположил Гулима.

В этом контексте он отметил, что в настоящее время такие акции уже продолжаются. В частности, эксперт не исключил, что действия российских добровольческих подразделений, входящих в состав ВСУ, "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус", в Белгородской области могут быть составной частью такого точечного контрнаступления. "В нашем военном руководстве говорили о большом количестве точечных неожиданных акций. Возможно, это одна из них", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, легион "Свобода России" сообщил об продолжающемся освобождении Белгородской области России. Операция охватила площадь более 30-ти квадратных километров. 23 мая власти Белгородской области заявили о новой атаке ДРГ. Там ее назвали "украинскими диверсантами".