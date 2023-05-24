В Белгородской области работают 'ДРГ', в панике враг вывозит ядерное оружие. Что происходит? Интервью с подполковником Гулимой

На территории Белгородской области России российские добровольцы, воюющие на стороне ВСУ и декларирующие намерение свергнуть путинский режим в РФ – легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" – устроили несколько рейдов. На территории оккупанта они применяли стрелковое оружие под аккомпанемент атак беспилотников, а затем заявили об "освобождении Белгородской народной республики". Местные власти в панике объявили "контртеррористическую операцию" и начали эвакуацию ядерных запасов. Позже, власти также успешно заявили об "успешном выполнении всех задач и прекращении КТО".

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Пока в этих событиях не все понятно, в частности, не до конца ясна роль российских "ДРГ". Но очевидно, что и паника в стане врага, и эвакуация подальше от границ Украины складов ядерного оружия являются хорошей новостью для украинцев. Более того, деятельность этих российских легионов может быть составной частью контрнаступления украинской армии. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал подполковник запаса, обозреватель по международной безопасности аналитического центра регионального сотрудничества, военный эксперт Владимир Гулима.

– Вы могли бы прокомментировать события в Белгородской области России? Какую цель преследовали легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус"?

– Здесь очень сложно давать какие-либо оценки, потому что, во-первых, мало информации, во-вторых, она очень противоречива. В принципе, раньше мы уже слышали об их акциях, в частности, о нападении на пограничный пункт, когда они заявили о себе. Но потом последовало определенное молчание, хотя, по логике, надо было объяснить, что это за движение, кто его представляет, какие у них программные цели, какую цель они преследуют и т.д.

Из того, что мы слышим в средствах массовой информации, можно заключить, что это два добровольческих объединения граждан России, которые выступают против путинского режима с оружием в руках и входят в состав добровольческих формирований Вооруженных Сил Украины, в иностранный легион. Насколько я понимаю, у них есть определенные разногласия в своих целях, каждый выступает под своей эгидой, в их рядах нет единства.

Что касается самой акции, которую они проводили, то здесь тоже много споров. Для одних это выглядит довольно серьезным политическим шагом, который будет иметь определенные последствия. Кто-то критикует их деятельность. Но нужно время для того, чтобы оценить "сухой остаток". Сама акция ясна, но остаются вопросы относительно целей. Если, например, они ставили своей целью нейтрализовать хранилище ядерного оружия, которое находится на территории Белгородской области, то это, конечно, плюс.

Еще одна из версий – это то, о чем говорили в нашем военном руководстве, о большом количестве неожиданных точечных акций. Может быть, это одна из них. Будем наблюдать за развитием событий.

– Но согласитесь, что паника в стане врага – это несомненный плюс для нас.

– В этом плане – да. Паника принуждает врага к определенным незапланированным действиям, это и нарушение системы управления, и иногда нерациональное использование ресурсов и т.д. Это с одной стороны. Но с другой стороны, некоторые критики говорят, что это может привести к ответным актам, к которым привыкли россияне – к нанесению ракетно-бомбовых ударов по мирному населению.

Итак, когда такие вещи происходят, необходимо учитывать и плюсы, и минусы. Надеюсь, что это было сделано.

– По сообщениям Главного управления разведки Минобороны Украины, из этого региона России эвакуируют ядерные запасы. Честно говоря, впервые слышу о том, что такое оружие хранилось настолько близко от границы Украины. Могли бы вы рассказать об этих ядерных запасах? О чем именно идет речь – о тактическом или стратегическом оружии?

– К сожалению, для меня это тоже было открытием. Возможно, это хранилища, оставшиеся после расформирования армий еще с советских времен. Мы ведь помним, что на территории Украины была мощная ракетная армия. На самом деле это довольно неожиданное событие. Есть очень много информации, которую еще предстоит проверять.

– Если действительно склады с ядерным оружием находятся вблизи наших границ, насколько это плохая новость для нас? Или в данном случае не принципиально, на каком именно расстоянии от границ оно хранится, важнее политическое решение, принимаемое в Кремле?

– Действительно, мы неоднократно слышали угрозу со стороны России относительно применения ядерного оружия. Раздавались предположения, что Кремль может прибегнуть к определенной ядерной провокации. При этом она не обязательно предполагает применение тактического ядерного оружия. Речь может идти о провокациях вокруг ядерных объектов, например, Запорожской АЭС или других мест хранения ядерного топлива. Возможно, такие склады использовались именно для подготовки подобной провокации.

В этом смысле это действительно не очень приятная для нас новость. Если мы смогли предупредить провокацию, это было большим плюсом. Но, как обычно, мы узнаем об этом очень нескоро.

– Сейчас в медиа начали озвучиваться мысли о том, что контрнаступление украинской армии уже началось. Видите ли вы признаки начала контрнаступления? Какими они могут быть?

– Мы представляем себе контрнаступление, вспоминая фильмы о Второй мировой войне. Когда проходят масштабные артиллерийские подготовки, затем армия поднимается и идет в атаку. Но сейчас XXI век, и мы понимаем, что такого не произойдет. Не стоит также забывать, что у России до сих пор есть большой потенциал, в частности, военный. Поэтому против них нужно действовать нелинейно.

Я считаю, что контрнаступление будет определенной нелинейной акцией, которая будет состоять из множества точечных акций в разных местах. Между ними будет сложно установить какие-то логические связи.

В принципе, сейчас такие акции проходят. Но контрнаступление это или нет, мы узнаем позже. Но я считаю, что это очень хорошо. Ведь если мы колеблемся в определениях, то очевидно, что у противника тоже есть с этим определенные проблемы.