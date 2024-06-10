Дрон атаковал оккупационную администрацию в Каховке. Фото и видео

В захваченной Каховке на левобережье Херсонщины дрон атаковал здание оккупационной городской администрации. В результате помещение, которое использовали оккупанты, повреждено, однако потерь среди захватчиков, предварительно, нет.

Об этом 10 июня сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В своем Telegram-канале он также обнародовал фото и видео последствий прилета.

Судя по обнародованным кадрам, здание получило повреждения окон, покрытия стен, внутренних и наружных конструкций.

"В оккупационную администрацию в Каховке посетил украинский дрон. Спросить, что там с хлебалом, наверное. К сожалению, говорят, бригада Кабзона без пополнения", – написал советник мэра.

В то же время он намекнул на возможные повторные атаки.

"Новошахтинский НПЗ тоже не с первого раза. МраZота. Как дела? Тревожно?" – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ЦНС рассказали, что оккупанты на Херсонщине продолжают выстраивать репрессионные вертикали, в частности начали готовить "судебных приставов". Для этого даже придумали специальный "вуз".

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