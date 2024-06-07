Оккупанты начали готовить 'судебных приставов' на оккупированной территории Херсонщины – ЦНС

Российские военные преступники продолжают строить репрессионные вертикали на временно оккупированных территориях Херсонской области. Недавно они начали готовить так называемые судебные приставы.

Для этого захватчики даже придумали специальный "вуз". О порядках врага сообщил Центр национального сопротивления.

"Готовить будущих церберов режима для федеральной службы должны в вымышленном "техническом университете". Набор стартует в июне и уже сразу "студенты" пойдут на практику", – отметили там.

В ЦНС напомнили, что любые так называемые государственные учреждения на временно оккупированных территориях, такие как "университеты" или "суды", являются фейковыми. Добровольное участие жителей ВОТ в их функционировании – преступление.

Это особенно касается приставов, которые фактически будут работать на репрессивный аппарат.

Специалисты призвали сообщать о будущих "приставах" по ссылке, чтобы никто не избежал наказания.

"В то же время советуем не портить свою жизнь служением врагу, позаботьтесь о будущем себя и своих детях", – добавили в ЦНС.

Как сообщал OBOZ.UA, газета NYT опубликовала громкое расследование о судьбе 46 украинских детей из детдома в Херсоне, которые во время войны были незаконно вывезены в Россию. К настоящему времени никто из них не был возвращен.

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