Россия украла 46 детей из Херсона: NYT опубликовала громкое расследование

В начале полномасштабного вторжения страна-агрессор вывезла из Херсона 46 детей. И до настоящего времени никто из них не был возвращен.

Об этом говорится в статье NYT о судьбах украинских детей. Все они были незаконно увезены из детского дома в Херсоне в Россию во время войны.

В расследовании журналистов подчеркивается, что российские чиновники утверждают, что "спасли детей". Впрочем, специалисты говорят, что то, что с ними случилось, может формулироваться как военное преступление.

Как отметил глава Офиса президента, несмотря на усилия украинского правительства и международных организаций по возвращению детей, тысячи остаются разведенными с семьями.

По словам Андрея Ермака, Россия не только отказывается сотрудничать, но и ведет пропаганду, что эти дети нуждаются в "перевоспитании". Некоторые из них усыновляются русскими семьями, другие остаются в интернатах. Украинские семьи переживают тяжелые эмоциональные травмы из-за разлуки с детьми, а дети сталкиваются с ассимиляционным давлением в новых условиях.

"Украина призывает мировое сообщество усилить давление на РФ для возвращения детей, но процесс усложняется из-за политических и бюрократических препятствий. Международные организации, такие как ООН, продолжают работать над тем, чтобы обеспечить возвращение детей, однако быстрых результатов достичь трудно из-за сопротивления российской власти и сложной международную ситуацию", – отмечает Ермак.

Он подчеркивает, что до сих пор российские власти отрицают все обвинения, утверждая, что дети находятся в "безопасных условиях". Однако многие из этих детей не имеют возможности поддерживать связь с родными и вернуться домой.

"В то время, как мы пытаемся договориться о возвращении детей, российская пропаганда активно продвигает нарратив о том, что эти дети нуждаются в новых "домах" и "воспитании" – добавляет Андрей Ермак.

Он отмечает, что семьи, разведенные войной, продолжают надеяться на воссоединение со своими детьми. Многие из них обращаются в правозащитные организации, пытаясь найти хоть какую-то информацию о судьбе своих детей. Между тем, международное сообщество пытается найти эффективные механизмы давления на Россию, чтобы заставить ее вернуть похищенных детей.

"Этот вопрос остается одной из самых болезненных тем для украинского пострадавшего от войны общества. Bring Kids Back UA. Мы работаем для того, чтобы вернуть всех", – резюмировал ситуацию глава Офиса президента.

Напомним, что страны-агрессоры Россия и Беларусь до сих пор продолжают похищать украинских детей на временно оккупированных территориях. Поэтому на базе ГУР был создан сайт с именами всех причастных к этим преступлениям.

31 мая в Украину удалось вернуть пятерых воспитанников Новопетровского интерната в Николаевской области. Дети на самой линии фронта скрывались от бомб и ракет в подвале без еды и воды несколько месяцев, а потом еще и пережили ужасы депортации. В середине июля 2022 года их под дулами автоматов угнали россияне и переместили на оккупированную территорию.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты задумали усилить этим летом депортацию украинских детей в Россию. Маленьких украинцев будут вывозить как в российские регионы, включая Владивосток, так и во временно оккупированный Крым, в "летних лагерях" детей ждет русификация и милитаризация.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!