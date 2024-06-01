Появился портал с россиянами и белорусами, причастными к похищению украинских детей

Страны-агрессоры Россия и Беларусь продолжают похищать украинских детей на временно оккупированных территориях. Поэтому на базе ГУР был создан сайт с именами всех причастных к этим преступлениям.

Учредители ресурса отмечают, что все, кто принимал участие в депортации украинских детей, должны быть известны на весь мир и быть привлечены к ответственности. Это, в частности, принимающие решения чиновники, участники "перевоспитательных" молодежных организаций и российские учебные заведения и культуры.

В ГУР подчеркивают, что незаконная депортация и насильственное "перевоспитание" Россией детей с оккупированных территорий Украины является актом культурного геноцида.

"Используйте данные портала для скорейшего открытия и проведения расследований и привлечения виновных к ответственности. Бойкотируйте образовательное и культурное сообщество агрессора, которые стали соучастниками геноцида. Говорите и пишите как можно больше о похищенных украинских детях", – говорится в сообщении на сайте.

Напомним, что по меньшей мере 20 тысяч украинских детей похищены страной-агрессором после начала полномасштабного вторжения. И это только по официальным данным. Их незаконно перемещают и удерживают на территории РФ, уничтожая национальную идентичность.

Накануне, 31 мая, в Украину удалось вернуть пятерых воспитанников Новопетровского интерната в Николаевской области. Дети на самой линии фронта месяцами скрывались от бомб и ракет в подвале без пищи и воды, а потом еще и пережили ужасы депортации. В середине июля 2022 года их под дулами автоматов похитили россияне и переместили на оккупированную территорию.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты задумали усилить этим летом депортацию украинских детей в Россию. Маленьких украинцев будут вывозить как в российские регионы, включая Владивосток, так и во временно оккупированный Крым, в "летних лагерях" детей ждет русификация и милитаризация.

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