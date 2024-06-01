Зеленский: агрессия РФ украла у украинских детей беззаботность и заставила увидеть войну. Фото

Президент Владимир Зеленский в День защиты детей заявил, что российская агрессия украла у маленьких украинцев беззаботность и заставила увидеть войну. Несмотря на все проблемы, украинские дети во многом помогают взрослым держаться и не отдавать Украину оккупантам.

Также глава государства показал, как проходит жизнь украинских детей во время войны. Об этом Зеленский написал в своем Telegram.

Президент заявил, что дети каждого народа заслуживают безопасности и возможности жить своей жизнью, собственными мечтами со своими родными. Однако агрессия РФ лишила многих украинских детей беззаботности и слишком рано заставила увидеть худшее.

"Но миллионы взрослых, и не только в нашей стране, все же чувствуют, как важно делать все возможное, чтобы возвращать безопасность, несмотря ни на что – защищать, отвращать российское зло и восстанавливать возможность жить", – отметил президент.

Также глава государства добавил, что украинские дети во многом помогают взрослым. Зеленский выразил уверенность, что Украина сможем защитить свою независимость, а гарантированная независимость страны всегда будет надежной защитой каждому ребенку в государстве.

Напомним, 31 мая в Украину вернулись пятеро депортированных россиянами детей-сирот – воспитанников Новопетровского интерната Николаевской области. Оккупанты похитили их и перевезли на подконтрольную РФ территорию летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские террористы продолжают депортировать детей из Украины на территорию РФ. Более того, захватчики практикуют изменения имен и мест рождения депортированных детей. Это делается с целью стереть документальные следы обстоятельств их депортации и их настоящих личностей.

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