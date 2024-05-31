В Украину вернули пять депортированных детей-сирот: видео

В пятницу, 31 мая, в Украину вернулись пятеро депортированных россиянами детей-сирот – воспитанников Новопетровского интерната Николаевской области. Оккупанты похитили их и перевезли на подконтрольную РФ территорию летом 2022 года.

Об этом сообщил бывший уполномоченный Президента Украины по правам ребенка, основатель Save Ukraine Николай Кулеба. Именно эта общественная организация в сотрудничестве с другими органами занималась возвращением украинских детей.

"Дети выживали целых 3 месяца на самой линии фронта, прятались от бомб и ракет в подвале без еды и воды, а затем еще и пережили ужасы депортации. В середине июля 2022 года их под дулами автоматов похитили россияне и переместили на оккупированную территорию", – рассказал Кулеба.

По его словам, сначала несовершеннолетних украинцев удерживали в Херсонском центре социально-психологической реабилитации. Там к детям ежедневно приходили российские военные, которые проверяли, чтобы никто не сбежал, угрожали и запрещали им общаться с родными.

В октябре 2022 года оккупанты вывезли детей в Крым, а затем в Анапу Краснодарского края РФ. Уже оттуда сирот удалось спасти и вывезти в Грузию.

Сегодня же миссия по спасению детей завершилась их возвращением на Родину. В Украине их встретили, после чего передали законным опекунам.

"Сейчас дети уже в крепких объятиях своих родных и близких и на попечении Save Ukraine. Мы искренне благодарим за помощь Министерство иностранных дел Украины и их представителей в других странах и Объединенный центр при Службе безопасности Украины, организации Operation Hope Finland, Николаевскую ВГА, Виталия Кима – главу Николаевской ОГА, Департамент образования и науки Николаевской ОГА и всех причастных за самоотверженный труд ради благосостояния самых маленьких граждан Украины", – добавил Кулеба.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты задумали усилить этим летом депортацию украинских детей в Россию. Маленьких украинцев будут вывозить как в российские регионы, включая Владивосток, так и во временно оккупированный Крым, в "летних лагерях" детей ждет русификация и милитаризация.

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