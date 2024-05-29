Оккупанты собираются усилить депортацию украинских детей летом 2024 года: в ISW указали на преступления врага

Россия продолжает совершать преступление геноцида против украинского народа на временно оккупированных территориях Украины. В Москве задумали усилить летом текущего года депортацию украинских детей в Россию.

Маленьких украинцев будут вывозить как в российские регионы, включая Владивосток, так и во временно оккупированный Крым, в "летних лагерях" детей ждет русификация и милитаризация. Об этом сообщили в аналитическом материале Института изучения войны.

В рамках продолжения геноцида украинского народа, Россия готовится усилить депортацию украинских детей летом 2024 года. В частности, коснется это временно оккупированной Луганщины: соответствующие "планы" уже объявил гауляйтер заброшенного региона Леонид Пасечник. Так, по его словам, только с Луганщины этим летом захватчики намерены депортировать более 12 тысяч детей.

Проводится эта депортация под прикрытием так называемой программы "Полезные каникулы". Аппетиты захватчиков простираются на порядка 40 тысяч юных украинцев: именно такое количество, по словам Пасечника, в рамках упомянутой программы планируют вывезти из ТОТ якобы для "проведения летних лагерей и образовательных мероприятий".

Часть детей отвезут в временно оккупированный Крым, а кому-то "повезет" провести лето в лагере "Океан", что во Владивостоке Приморского края – значительно ближе к Аляске, чем к Украине. Туда же собираются отправить неназванное количество детей с Херсонщины – якобы для проведения "образовательной, спортивной и культурной программ".

По словам одного из так называемых "сенаторов", назначенных оккупантами, по меньшей мере 575 детей из Херсона скоро окажутся в Крыму или в российской Адыгее. Задекларирован трехнедельный срок пребывания за рубежом.

А еще одну группу подростков с Луганщины неустановленной численности устроят в лагерь "Авангард" в Волгоградской области, где их ждет муштра: их будут учить военно-инженерным, тактическим, пожарным навыкам, парашютному спорту, связи, основам национальной безопасности, управлению дронами и тактической медицине.

"Несмотря на попытки России создать летние лагеря для украинских детей как временные развлекательные и образовательные мероприятия, они являются фундаментальным компонентом российской кампании по депортации украинцев, в том числе детей, в Россию. Принудительное перемещение детей из одной группы в другую является признанным актом геноцида, и поэтому многогранные схемы России по депортации украинских детей в Россию могут быть квалифицированы как действия геноцида", – отметили в ISW.

О геноциде аналитики упомянули не зря. Ведь кроме вывоза юных украинцев с территории Украины, захватчики еще и делают все возможное, чтобы стереть их национальную самоидентификацию.

"Украинские дети, которые были депортированы в Россию на такие "каникулы" или "летние лагеря", сталкиваются с программами русификации, которые основываются на изоляции их от украинских семей, языка, культуры и истории. Российские власти, вероятно, будут усиливать усилия по депортации в течение летом под видом летних каникул, но эти программы являются актами геноцида против украинского народа, несмотря на попытки России маскировать их как временные и положительные образовательные возможности", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW объяснили, зачем кафиры провели наступления на нескольких направлениях в Донецкой области после штурмов в Харьковской области. Аналитики уверены, что так захватчики "прощупывают", насколько их харьковское наступление ослабило ВСУ на других направлениях.

А накануне в ISW заявили, что у ВСУ есть успехи в районе Липцев Харьковской области: они достигли определенного продвижения в направлении этого села. В районе Волчанска захватчики продолжали вести штурмы.

Также сообщалось, что в ISW объяснили, что стоит за стягиванием Россией сил в Белгородской области к границе Украины. Так враг пытается сосредоточить и привлечь украинские войска в этот район и подготовиться к наступательным операциям. Аналитики считают, что оккупационные силы попытаются расширить свой плацдарм в районе российско-украинской границы на северо-востоке Украины.