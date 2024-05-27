В ISW объяснили, что стоит за стягиванием Россией сил в Белгородской области к границе Украины

Российская оккупационная армия продолжает концентрировать силы в западной части Белгородской области недалеко от границы с Украиной. Таким образом враг пытается сосредоточить и привлечь украинские войска в этот район и подготовиться к наступательным операциям.

Путинские войска будут пытаться расширить свой плацдарма в районе международной границы на северо-востоке Украины. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Аналитики отметили, что оккупанты сосредотачивают войска в районе населенных пунктов Грайворон, Борисовка и Пролетарский на западе Белгородской области. Спутниковые снимки этого района позволяют предположить, что российские силы в последние недели расширили деятельность на складах в населенных пунктах этого района. Однако нынешние размеры возможной концентрации российских сил на западе Белгородской области остаются неясными.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что российские оккупанты могут начать наступательные операции в Сумской области или районах Харьковской области, граничащих с Сумской областью, чтобы растянуть и закрепить украинские силы дальше вдоль международной границы на северо-востоке страны.

В ISW отметили, что район Грайворон-Борисовка-Пролетарский предоставит российским войскам возможность начать наступательные операции на юг в направлении Золочева и Богодухова, расположенных 25 километров от государственной границы, или на запад в направлении населенных пунктов вдоль трассы Р-45, соединяющей Богодухов с городом Сумы. Также оккупанты могут проводить наступательные операции в одном или обоих направлениях, а концентрация российских войск здесь может быть направлена ​​на то, чтобы заставить украинские силы перебросить живую силу и технику на более широкий участок границы в Харьковской и Сумской областях.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия продолжает накапливать оккупационные войска на границе в нескольких десятках километров от места нынешнего наступления на Харьковщине. По всей видимости, враг готовит новые наступательные действия.

Ранее в ГПСУ заявили, что подразделения российских оккупантов продолжают находиться вблизи границы с Сумской областью, однако численность этой группировки недостаточна для развертывания полномасштабных боевых действий, как это происходит на Харьковщине. Во всяком случае, Силы обороны готовы к разным сценариям.