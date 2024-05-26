Россия собирает на границе новую группировку войск к западу от Харькова и готовит наступление, – Зеленский

Страна-агрессор Россия продолжает накапливать оккупационные войска на границе в нескольких десятках километров от места нынешнего наступления на Харьковщине. По всей видимости, враг готовит новые наступательные действия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам стран накануне Саммита мира, которое было снято на фоне разрушенной российским ударом типографии в Харькове. В воскресенье, 26 мая, его опубликовала пресс-служба главы государства.

"Именно Россия является единственным источником агрессии и постоянно пытается расширить войну. В эти дни мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от места очередной попытки российского наступления", – сказал президент.

В частности, сейчас ВСУ отбивают оккупантов под Волчанском и Липцами, куда те продвинулись начиная с 10 мая. В то же время, говорит Зеленский, недалеко от этого места враг готовится к попытке новых наступательных действий.

"В 90 километрах оттуда к северо-западу у границы собирается еще одна группировка войск РФ. Тот, кто все это делает, не хочет мира", – пояснил он.

Об этом в своде за 25 мая сообщили и аналитики Института изучения войны. В первую очередь они подчеркнули, что украинские подразделения все чаще перехватывают тактическую инициативу на севере Харьковщины, где операции оккупантов стали более оборонительными. В то же время добавили, что РФ пытается приблизить свою Северную группировку войск к его запланированной численности (50-70 тыс.) и, вероятно, проведет новый этап наступления на Харьковщину.

По мнению военных экспертов, оккупанты преждевременно прибегли к "прорыву" на севере Харьковской области, потому что спешили "достигнуть успехов" до того, как Силам обороны Украины поступит новая американская военная помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман называет очень вероятным наступление армии РФ на Сумщину. Он предполагает, что там враг либо небольшими группами будет точечно атаковать границу, либо попытается создать плацдармы – так же, как на Харьковщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!