Зеленский: мы знаем, с кем имеем дело – Россией руководят люди, желающие сжигать жизнь и разрушать города

Президент Владимир Зеленский обратился ко всему цивилизованному миру после очередного российского теракта в Харькове. Глава государства отметил, что во главе РФ стоят люди, которые желают сжигать жизнь и разрушать города.

Также президент подчеркнул, что у Украины уже есть опыт обмана со стороны РФ на переговорах. Об этом говорится в обращении Зеленского, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента.

Зеленский заявил, что Украина знает с кем имеет дело, ведь Россией руководят люди, желающие разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной. Президент подчеркнул, что в мире нет нации, которая способна остановить такую ​​войну только своими усилиями, поэтому нужно участие лидеров мира.

Глава государства заявил, что уже третий год подряд РФ терроризирует Харьков днем и ночью, атакуя украинцев ракетами и авиабомбами. Зеленский отметил, что сейчас в Харькове ни одного района и ни одной улицы, которые не пострадали бы от этого постоянного издевательства.

"Любой человек в любом городе мира – от Сан-Паулу до Харбина – воспринимает это все равно – как террор. Как и подобные удары России по сотням других наших городов и сел. Некоторые из них, где когда-то бурлила жизнь, сейчас сожжены прямо в пепел, там не осталось ни одного жителя. Выжженная пустота – самое ужасное последствие войны. Войны, которую мы в Украине не хотели. Которую мы не провоцировали. И в какой Украине защищается от попытки России захватить наши ресурсы и территории и уничтожить нашу национальную идентичность. И мир видит это", – сказал Зеленский.

По словам президента, Россия угрожает почти всем своим государствам-соседям, ведь это единственное государство в мире, захватившее атомную станцию ​​и откровенно использующее ее для радиационного шантажа. Также Зеленский добавил, что РФ использует в качестве оружия голод. Мир почувствовал это, когда испытал последствия морской блокады.

"Именно Россия является единственным источником агрессии и постоянно пробует расширить войну. Буквально сейчас, на днях, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления. Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда на северо-запад – у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не желает мира", – заявил президент.

Кроме того, глава государства высказался о переговорах с РФ. По его словам, Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах. Поэтому нужны глобальные усилия – Саммит мира с участием лидеров, которых получится не обмануть.

Зеленский уверен, что предстоящий саммит покажет, кто в мире действительно хочет завершить войну, а не просто заявить о прекращении огня, который будет непременно нарушен российскими ракетами и артиллерией, как это уже происходило десятки раз до этого.

Напомним, около 16:00 в субботу военные преступники ударили двумя КАБами по строительному гипермаркету в Харькове, где могли находиться более 200 человек: помещение охватил пожар на площади 10 тыс. кв. м. Также оккупанты обстреляли Центральный парк и район плотной жилой застройки города.

Ранее страна-агрессор РФ ракетным ударом по Харькову разрушила типографию "Фактор-друк". По данным издательства "Виват", жертвами удара стали пять женщин и двое мужчин, работавших на предприятии.

Как сообщал OBOZ.UA, Запад отреагировал на очередной российский теракт в Харькове и "самым решительным образом" осудил действия страны-террориста РФ. В США и Европе обязались привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления. Представители ООН в Украине назвали российские удары по гражданской инфраструктуре "абсолютно неприемлемыми".

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