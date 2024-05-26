'Мы обязуемся привлечь Россию к ответственности': как Запад отреагировал на удары РФ по 'Эпицентру' в Харькове

На Западе отреагировали на очередной российский теракт в Харькове и "самым решительным образом" осудили действия страны-террориста РФ. В США и Европе обязались привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления.

Представители ООН в Украине назвали российские удары по гражданской инфраструктуре "абсолютно неприемлемыми". Об этом говорится в заявлении организации в соцсети Х.

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун заявила, что была "ошеломлена и шокирована ужасными новостями, поступившими из Харькова". Она отметила, что российские войска нанесли удар, когда мирные жители пытались заниматься своими делами.

"Это совершенно неприемлемо. Эти удары вооруженных сил России по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре должны быть прекращены. Намеренное направление атаки на гражданскую инфраструктуру строго запрещено международным гуманитарным правом. Гражданское население должно быть защищено", – говорится в заявлении Браун.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос также осудил российский теракт в Харькове. Он заявил, что атака по строительному гипермаркету является еще одним доказательством жестокости и преступности российского руководства. Русопулос пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также не остался в стороне и "самым решительным образом" осудил российские теракты в Харькове. Политик констатировал, что жертвами обстрела стали гражданские лица.

"Все виновные в этих и других российских военных преступлениях будут привлечены к ответственности. Эти систематические преступления России против гражданского населения и гражданской инфраструктуры еще раз подчеркивают необходимость срочного усиления поддержки противовоздушной обороны Европы: она спасает жизни и защищает украинские города", – заявил Боррель.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что российские террористы продолжают жестоко атаковать Харьков. Она подчеркнула, что оккупанты наносят удары именно по гражданским объектам.

"На этой неделе Россия продолжает свои жестокие атаки на Харьков, нанося удары по оживленному торговому центру, книжному издательству и другим гражданским объектам. Мы осуждаем эти нападения и обязуемся привлечь Россию к ответственности за ее неспровоцированную войну", – говорится в заявлении Бринк.

Напомним, около 16:00 в субботу военные преступники ударили двумя КАБами по строительному гипермаркету в Харькове, где могли находиться более 200 человек: помещение охватил пожар на площади 10 тыс. кв. м. Также оккупанты обстреляли Центральный парк и район плотной жилой застройки города.

По состоянию на утро 26 мая жертвами этого теракта стали 12 человек. На месте трагедии продолжают работу штаб ликвидации последствий и мобильная лаборатория, ведь десять тел остаются неопознанными. Местные сдают ДНК, чтобы найти своих родных.

Ранее страна-агрессор РФ ракетным ударом по Харькову разрушила типографию "Фактор-друк". По данным издательства "Виват", жертвами удара стали пять женщин и двое мужчин, работавших на предприятии.

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