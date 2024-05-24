Силы обороны взяли под боевой контроль территорию приграничья на Харьковщине, – Зеленский

Подразделениям Сил обороны Украины удалось взять под боевой контроль приграничье Харьковской области. Речь идет о территориях, куда зашли войска России в рамках своего нового наступления на севере региона, начавшегося 10 мая.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении к украинцам и миру вечером в пятницу, 24 мая – в конце 821 дня войны с Россией. Как известно, этот день глава государства провел в Харькове.

Зеленский сказал, что провел в Харькове совещание по безопасности – были доклады военных, руководителей специальных служб, областных и городских властей.

"Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты. И я благодарю каждое подразделение, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта", – сказал глава государства.

Отметим, что в сводке Генерального штаба ВСУ относительно ситуации на передовой по состоянию на 20:00 24 мая сообщили, что на Харьковском направлении враг 12 раз пытался потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурмовых действия продолжаются. Ситуация в районе Волчанска напряженная, но контролируемая.

Ранее сообщалось, что украинские воины оттеснили врага в районах Глубокого и Липцев на севере Харьковщины.

Как сообщал OBOZ.UA, военный бригады "Спартан" Нацгвардии Денис Каратаев рассказал, что в направлении Липцев Россия бросает в штурмы подразделения "Шторм-Z". Они пытаются проводить ротации, однако украинские воины делают все возможное, чтобы не дать врагу нарастить численность и темпы атак.