ВСУ удерживают позиции и осуществляют контратаки: в Генштабе доложили о текущей ситуации на фронте

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ в Харьковской области. Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ за 24 мая по состоянию на 19.30.

С начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 77. Однако украинские войска принимают меры по удержанию позиций, осуществляют контратакующие действия и уничтожают врага.

Воздушные силы ВСУ в течение дня поразили 16 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов. Ракетчики и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, два объекта инфраструктуры и осуществили отдаленное минирование одного района.

На Харьковском направлении враг 12 раз пытался потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурмовых действия продолжаются. Ситуация в районе Волчанска напряженная, но контролируемая, отметили в Генштабе.

"Российская армия сегодня развязала в отношении этого населенного пункта воздушный террор: по городу прилетело уже в общей сложности восемь управляемых авиабомб. Еще двумя КАБами противник бил по району Белого Колодца, один авиаудар нанес по Малой Даниловке", - рассказали в командовании ВСУ.

На Купянском направлении продолжаются шесть боевых столкновений из 18 с начала дня.

На Краматорском направлении в настоящее время происходит одно сражение. Всего за сегодня здесь произошло 12 боевых столкновений.

Потери российских захватчиков на Краматорском направлении с начала суток составляют: в живой силе – 25 человек убитыми и ранеными, в вооружении и военной технике – шесть единиц. Уничтожен один автомобиль окупантов, поражена одна пушка, наземная станция управления дронами, два авто и одна единица спецтехники.

На Покровском направлении произошло уже 14 боевых столкновений. Противник при поддержке авиации пытается направить основные штурмовые усилия в районе населенных пунктов Новоалександровка и Новоселовка Первая. Ситуация контролируется нашими воинами.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", – добавили в Генштабе и призвали к вере в Силы обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, на севере Харьковщины ВСУ отбросили противника в районах Глубокого и Липцев, близ Волчанска в то время шли ожесточенные бои. На левобережье Херсона защитники отражали русские штурмы и улучшали свое тактическое положение. Наиболее активен враг на Покровском и Купянском направлениях.

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